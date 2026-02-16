Sénégal: Bakel - Le PRDC tire un bilan satisfaisant de ses sous-projets communautaires

Bakel — Le coordonnateur du Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PRDC/VFS), Mamadou Diédhiou, se dit satisfait de la mise en oeuvre de la première phase des sous-projets communautaires dudit projet dans le département de Bakel (est).

"Avec les retours des acteurs, on est déjà satisfait de ce qui a été fait sur le terrain même s'il y a des suggestions pour essayer d'améliorer [l'existant] aussi bien dans l'identification que dans le suivi de la mise en oeuvre et la réception", a souligné M. Dédhiou.

Il intervenait lors d'un comité départemental de développement (CDD) de partage des résultats, présidé ce week-end par l'adjoint au préfet de Bakel, à la suite de missions effectuées par le comité départemental de suivi et par l'Agence régionale de développement (ARD) au niveau des communes bénéficiaires, pour s'enquérir de l'état des ouvrages réalisés.

Des autorités administratives et territoriales, des chefs de service et responsables d'associations ont pris part à cette rencontre dont l'objectif est "faire un peu le bilan de la mise en oeuvre de la première phase des sous-projets communautaires", selon Mamadou Diédhiou.

"Il s'agit des sous-projets de 2024, de la première génération réalisés dans les 9 communes bénéficiaires", a-t-il précisé, en signalant que dans ce département, le projet intervient dans les communes de Bakel, Bellé, Diawara, Kidira, Médina Foulbé, Moudéry, Sadatou et Gathiary.

Selon lui, chacune de ces communes avait bénéficié d'une enveloppe de 120 millions de FCFA avec la première génération pour réaliser des sous-projets.

Il a annoncé que le démarrage de la deuxième génération de sous-projets a été notifié aux communes bénéficiaires, stade qui verra chacune des communes bénéficiaires disposer d'une enveloppe comprise entre 500 et 600 millions de FCFA.

Les maires des communes bénéficiaires ont remercié l'État du Sénégal, qui à travers le PRDC/VFS, vient soulager les populations avec une démarche inclusive et participative.

"Depuis qu'on est commune, on n'a jamais eu un financement aussi consistant. Un financement géré non seulement par la commune mais aussi par la population. Avec la première génération, on a réglé le problème du manque d'eau", s'est réjoui Demba Thiam, maire de Kidira.