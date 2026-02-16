Afrique: Le trophée de la CAN est 'plus qu'un emblème sportif', selon la gouverneure de Louga

Louga — Le trophée de la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN) remportée par les Lions du football le 18 janvier dernier, "plus qu'un emblème sportif", est le symbole de l'engagement du Sénégal à se hisser sur le toit de l'Afrique, estime la gouverneure de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj.

"Ce trophée est plus qu'un emblème sportif. C'est un symbole d'unité et d'engagement d'une nation à se hisser au sommet de notre continent et du monde", a-t-elle déclaré, dimanche, lors de la cérémonie officielle organisée à l'occasion du passage du trophée dans la ville de Louga.

Ndèye Nguénar Mbodj a souligné "le courage, la détermination et l'engagement de nos vaillants Lions qui ont su porter haut les couleurs du Sénégal et faire vibrer le coeur d'une nation".

Elle a adressé ses félicitations aux joueurs, à l'encadrement technique de l'équipe nationale ainsi qu'à l'ensemble des acteurs du sport national, au nom des autorités étatiques.

La gouverneure de Louga a également salué le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, "un Lougatois de sang et de coeur", ainsi que le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw.

S'adressant particulièrement à la jeunesse, la cheffe de l'exécutif régional l'a invitée à s'inspirer des Lions pour "contribuer activement" au développement économique et social du pays, appelant à l'unité et à la mobilisation "autour des valeurs de courage, d'abnégation et d'engagement incarnées par les Lions".

"Nous voulons une troisième étoile et prendre toute notre part à la Coupe du monde", a-t-elle enfin lancé à l'endroit notamment des responsables du football national.

Le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a évoqué "un retour aux sources", en parlant de l'étape de Louga de cette tournée de présentation du trophée de la CAN 2025.

"Rapporter ce trophée ici, ce n'est pas seulement une étape de la tournée nationale, c'est un fils du terroir qui revient saluer les siens avec le plus beau des cadeaux", a-t-il déclaré, remerciant les autorités administratives et territoriales pour leur mobilisation.

Il a invité les populations à soutenir le sélectionneur national en perspective des prochaines échéances internationales. "Notre ambition ne s'arrête pas là. Le défi est immense. Mon rêve le plus cher est de revenir ici pour vous présenter non seulement la Coupe d'Afrique, mais aussi la Coupe du monde", a-t-il déclaré.

Le trophée a été présenté aux populations lors d'une caravane qui a sillonné plusieurs artères de la ville de Louga, du boulevard Abdou Diouf à la route du marché Coumba Mbayar, en passant par l'avenue Alboury Ndiaye et le rond-point Keur Momar Sarr.

Les populations et les responsables du football national ont ensuite convergé vers la place civique Mansour-Bouna-Ndiaye, où une foule nombreuse s'était rassemblée pour célébrer les Lions.