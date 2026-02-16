Afrique: Le Chef de l'État échange avec la communauté gabonaise établie en Éthiopie et réaffirme la centralité du capital humain dans la stratégie nationale

En marge du retour du Gabon au sein de Union africaine, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema, a consacré, dès son arrivée à Addis-Abeba, une séquence d'échanges institutionnels avec les étudiants, les diplomates et les membres de la diaspora gabonaise établis en Éthiopie.

Cette rencontre s'inscrit dans une démarche cohérente de diplomatie de proximité et de mobilisation des compétences nationales, visant à consolider la crédibilité retrouvée du Gabon sur la scène continentale et internationale.

Le Représentant des fonctionnaires en poste a salué l'élection du Gabon au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, considérée comme une étape structurante dans le repositionnement stratégique du pays. Cette avancée traduit la reconnaissance, par les États membres, de la fiabilité et de la capacité d'influence du Gabon dans la définition des priorités continentales en matière de paix, de sécurité et de gouvernance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de sa portée diplomatique, cette dynamique ouvre des perspectives concrètes en termes de coopération technique, d'accès aux mécanismes décisionnels et de renforcement des partenariats institutionnels, contribuant ainsi à une meilleure défense des intérêts nationaux.

S'adressant aux étudiants gabonais inscrits dans des filières stratégiques, notamment dans les domaines de l'aviation, de l'ingénierie et du contrôle aérien, le Chef de l'État a réaffirmé que l'investissement dans la formation constitue un levier prioritaire de transformation structurelle de l'économie nationale. Les échanges ont permis d'identifier les ajustements nécessaires en matière de bourses, d'encadrement académique et d'intégration des stages pratiques, afin d'assurer une adéquation optimale entre formation et besoins du marché national.

Le Ministre d'État en charge des Transports, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi a précisé que les stages seront intégrés au sein des structures aéroportuaires nationales et auprès de l'ASECNA, garantissant ainsi une articulation renforcée entre formation théorique et immersion professionnelle. Cette orientation vise à sécuriser les parcours, à favoriser l'employabilité des jeunes diplômés et à réduire la dépendance aux expertises extérieures dans des secteurs à haute valeur stratégique.

Le Président de la République a rappelé que le capital humain constitue la première richesse du Gabon et le socle d'une souveraineté durable. Il a assuré que les engagements financiers de l'État seront honorés et que les compétences formées bénéficieront de débouchés concrets dans le cadre des politiques de nationalisation progressive des fonctions stratégiques.

À cet effet, l'intégration de dix étudiants au sein de la compagnie nationale Afrijet illustre la volonté des pouvoirs publics de créer des passerelles effectives entre formation, insertion professionnelle et développement des filières prioritaires, y compris dans le segment stratégique des hélicoptères.

Dans le même esprit, le Chef de l'État a invité les diplomates et cadres gabonais à se positionner activement sur les postes à pourvoir au sein des organisations internationales. Cette orientation participe d'une stratégie d'occupation accrue des espaces décisionnels, condition essentielle à une influence durable et à la défense proactive des intérêts du Gabon.

À travers cette séquence, l'Exécutif confirme une approche intégrée articulant diplomatie d'influence, valorisation des compétences nationales et réappropriation progressive des leviers économiques. Le renforcement de la présence gabonaise dans les instances internationales et la consolidation des parcours de formation participent d'un même objectif : asseoir la souveraineté, accroître la compétitivité et garantir une croissance inclusive fondée sur l'excellence.

La rencontre s'est achevée par un moment symbolique de remise de présents au couple présidentiel, témoignant de l'adhésion de la communauté gabonaise d'Éthiopie à cette dynamique de responsabilité collective, dans le respect de la devise républicaine : « Union, Travail, Justice ».