Sénégal: Crise universitaire - Le message de paix de l'évêque de Saint-Louis

En marge de la célébration du jubilé des 125 ans de Église Notre-Dame de Lourdes de Saint-Louis, l'évêque du diocèse de Saint-Louis, Augustin Simmel Ndiaye, ancien recteur d'université, s'est exprimé sur la situation de tension qui secoue actuellement l'enseignement supérieur sénégalais. Il a d'abord tenu à exprimer sa compassion après les événements tragiques survenus dans le milieu universitaire.

« La première chose que j'ai envie de dire, c'est de présenter mes condoléances à la famille du jeune décédé Abdoulaye Ba et d'exprimer toute ma compassion à sa famille ainsi qu'à toute la communauté universitaire », a dit l'évêque. L'autorité religieuse invite également la jeunesse à garder espoir malgré les épreuves. « Chaque pays, chaque civilisation traverse des moments d'épreuve. Mais je suis persuadé qu'avec l'aide du Seigneur et l'intercession de la Vierge Marie, notre pays trouvera les ressources humaines, intellectuelles et la sagesse pour aller de l'avant », a déclaré Mgr Ndiaye.

Face aux tensions, il lance un appel direct à l'apaisement dans l'ensemble du pays. « J'en appelle à la sérénité dans les relations pour que tout le monde puisse travailler. La générosité de coeur est nécessaire pour que tout marche bien. C'est un devoir pour nous chrétiens mais aussi pour chaque citoyen sénégalais », a-t-il invité. Un message de paix et de responsabilité adressé à la jeunesse et aux acteurs universitaires, dans l'espoir d'un retour au dialogue et à la stabilité.