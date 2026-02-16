Gabon: Les Associations et Organisations de jeunesse engagent des réflexions sur l'avenir de celles-ci à l'horizon 2026-2030

15 Février 2026
Gabonews (Libreville)
Par MTM/EOO.

Libreville a abrité, le samedi 14 février 2026 à l'ANPI (Centre-ville), une importante séance de travail organisée par la Coordination Générale du Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon. Cette rencontre stratégique visait à maintenir la dynamique de concertation engagée avec les acteurs du mouvement associatif.

Placée sous le thème « Quel devenir pour les associations et organisations de jeunesse au cours des cinq (5) prochaines années (2026-2030) ? », la rencontre a rassemblé de nombreux leaders et responsables associatifs déterminés à repenser le rôle et la structuration de la jeunesse organisée.

Les échanges se sont articulés en trois phases. La première a permis de présenter le contexte général des associations et organisations de jeunesse, en mettant en évidence les défis liés au cadre juridique, au financement et à la professionnalisation.

La deuxième phase a été marquée par un tour de table au cours duquel chaque leader jeunesse a dressé un diagnostic lucide de sa structure et formulé des propositions d'amélioration.

Enfin, la troisième phase a donné lieu à des travaux en groupes thématiques : la réflexion sur le cadre juridique et la professionnalisation ; le parcours associatif et les débouchés ; ainsi que le modèle économique des organisations de jeunesse.

À travers cette démarche participative, le Forum entend formuler des recommandations concrètes pour renforcer la gouvernance, la crédibilité et l'impact des organisations de jeunesse dans le développement du Gabon à l'horizon 2030.

