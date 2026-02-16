Sénégal: Manifestation de mécaniciens de l'avenue Bourguiba - Plusieurs véhicules calcinés, la police sur le qui-vive

Coup de colère des mécaniciens installés de longue date aux alentours de la Biscuiterie de l'avenue Habib Bourguiba de Dakar ce lundi 16 février. Menacés de déguerpissement, vers 10 heures, ils ont mis le feu à un véhicule de supervision de la mairie de Biscuiterie puis ont caillassé des camions mobilisés pour l'opération. Deux tricycles servant de transport de marchandises ont aussi été calcinés. La tension est vive sur l'avenue Habib Bourguiba où la circulation est devenue difficile.

Les véhicules et les piétons se voient obligés de bifurquer par les rues adjacentes de Dieuppeul pour rejoindre le dernier tronçon de l'avenue Bourguiba menant vers le Front de terre. Un reporter du « Soleil » a constaté des courses poursuites entre des policiers -dont certains en civils munis de Flg (fusils lance-grenade) et des mécaniciens dont la plupart étaient masqués et armés de pierres.

L'arrêt de la circulation sur cette artère importante pour la fluidité de la circulation dans cette partie de la capitale a créé des embouteillages qui ont impacté plusieurs axes routiers importants.