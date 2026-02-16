Sénégal: Manifestation de mécaniciens de l'avenue Bourguiba - Plusieurs véhicules calcinés, la police sur le qui-vive

16 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Samboudian Kamara

Coup de colère des mécaniciens installés de longue date aux alentours de la Biscuiterie de l'avenue Habib Bourguiba de Dakar ce lundi 16 février. Menacés de déguerpissement, vers 10 heures, ils ont mis le feu à un véhicule de supervision de la mairie de Biscuiterie puis ont caillassé des camions mobilisés pour l'opération. Deux tricycles servant de transport de marchandises ont aussi été calcinés. La tension est vive sur l'avenue Habib Bourguiba où la circulation est devenue difficile.

Les véhicules et les piétons se voient obligés de bifurquer par les rues adjacentes de Dieuppeul pour rejoindre le dernier tronçon de l'avenue Bourguiba menant vers le Front de terre. Un reporter du « Soleil » a constaté des courses poursuites entre des policiers -dont certains en civils munis de Flg (fusils lance-grenade) et des mécaniciens dont la plupart étaient masqués et armés de pierres.

L'arrêt de la circulation sur cette artère importante pour la fluidité de la circulation dans cette partie de la capitale a créé des embouteillages qui ont impacté plusieurs axes routiers importants.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.