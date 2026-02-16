Sénégal: Ramadan - L'observation du croissant lunaire prévue le 18 février 2026

16 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc) a annoncé que l'observation du croissant lunaire marquant la fin du mois de Chaabane se tiendra le mercredi 18 février 2026.Dans un communiqué officiel, la Commission précise que l'observation aura lieu dans les locaux de la RTS. Cette date correspond au 29e jour du mois lunaire de Chaabane et permettra de déterminer le premier jour du mois de Ramadan, appelé également « Koor » au Sénégal.

La Conacoc invite l'ensemble de la communauté musulmane à participer à l'observation du croissant lunaire et à lui communiquer toute information utile via les numéros de téléphone mis à disposition.Le président de la Commission, Imam El Hadji Oumar Diène, rappelle l'importance de cette démarche collective qui vise à harmoniser le début du jeûne sur l'ensemble du territoire national.La décision finale concernant le démarrage du Ramadan sera rendue publique à l'issue des observations.

