Ile Maurice: Les habitants lassés du manque d'entretien - «Nou pe mars dan nwar»

À Tyack, le constat est toujours le même : la Multi Use Games Area (MUGA), espace sportif conçu pour rassembler jeunes et familles, souffre d'un manque d'entretien. Sur les réseaux sociaux, une vidéo a ravivé la colère des habitants, accompagnée des mots : «MUGA Tyack finn abandone. Abitan santi zot delese.» Les images montrent un site fatigué et des riverains qui ne s'y reconnaissent plus.

Derrière l'indignation, des documents officiels confirment la situation. Dès le 4 mars 2025, un courrier adressé au Mauritius Sports Council (MSC) signalait une «mauvaise maintenance» de l'aire. Il y était question de plaintes répétées, de l'absence d'un préposé et d'un gardien sur place, ainsi que d'un bloc sanitaire jugé dans un état «déplorable», faute de nettoyage. En novembre 2025, une autre lettre envoyée au ministère de la Jeunesse et des Sports soulignait un point crucial : le site fonctionnait «depuis trop longtemps» sans eau ni électricité, tout en restant ouvert au public.

Ce décalage entre ouverture et praticabilité alimente l'exaspération. Les habitants rappellent que le MUGA a été pensé comme un lieu d'activité physique accessible à tous, y compris pendant les vacances scolaires. «Femmes, hommes, enfants, et surtout nos jeunes» s'y rendent tout au long de la semaine, écrit l'auteur du courrier, mais se heurtent à des conditions qui découragent l'usage régulier.

Pour les usagers, la coupure d'électricité dépasse la simple gêne. Sans éclairage, le MUGA devient dangereux à l'aube ou après les heures de travail, lorsque beaucoup viennent s'entraîner. «Toulezour pe mars dan nwar», commente un habitant, résumant une inquiétude partagée : l'insécurité et le risque d'accidents dans une zone mal éclairée. L'absence d'eau, elle, touche à l'hygiène de base et réduit la fonctionnalité des installations, notamment des sanitaires.

Autre élément aggravant : les factures impayées. Parmi les documents consultés figure un rappel du Central Electricity Board (CEB) daté du 12 novembre 2024, mentionnant un arriéré de Rs 14 875 et avertissant qu'une déconnexion pourrait intervenir en cas de non-paiement. Un état de compte du 2 décembre 2024 affiche un montant total dû de Rs 27 847, tandis qu'une facture de la Central Water Authority (CWA) fait état de Rs 830. Pour les riverains, ces montants confirment ce qu'ils vivent au quotidien : sans règlement et sans suivi, l'accès aux services essentiels reste compromis.

Les habitants pointent un manque de coordination entre les différentes parties associées au projet, citant notamment Mauritius Telecom et le MSC. Ils demandent des actions concrètes plutôt que des promesses : rétablissement immédiat de l'eau et de l'électricité, présence d'un surveillant et programme régulier de nettoyage et de maintenance. Plus d'un an après les premières alertes, aucune amélioration visible n'a été réalisée. À Tyack, l'attente est simple : que le MUGA redevienne un lieu sûr, vivant et utile. Les autorités concernées sont attendues sur un calendrier clair d'intervention et de suivi.