Ile Maurice: Port-Louis et Tokyo renforcent leur vision commune en matière de sécurité et de développement

Le partenariat stratégique entre Maurice et le Japon a été mis en avant lors d'un discours prononcé par l'ambassadeur Masahiro Kan, vendredi 6 février à Floréal, à l'occasion de la Fête nationale japonaise et de l'anniversaire de l'empereur Naruhito, célébré le 23 février.

Parmi les invités figuraient notamment le président de la République, Dharam Gokhool, le vice-Premier ministre, Paul Bérenger, le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, ainsi que plusieurs autres personnalités.

Dans son allocution, l'ambassadeur a souligné les avancées marquantes de l'année écoulée, dont l'ouverture de l'ambassade de Maurice à Tokyo, ainsi que la participation du pays à la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) et à l'Exposition universelle Osaka-Kansai 2025. Il a réaffirmé l'engagement du Japon à renforcer la sécurité maritime de Maurice, à promouvoir les échanges éducatifs et culturels et à développer les liens entre les peuples.

Le Japon a également joué un rôle clé dans la réduction des risques de catastrophes naturelles, en apportant son expertise technique à la mise en place d'un système de radar de surveillance côtière destiné à consolider la stabilité régionale et la sécurité maritime dans l'océan Indien. Par ailleurs, l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) soutient des programmes de formation dans le domaine de l'économie bleue afin de favoriser un développement durable.

Masahiro Kan a enfin réaffirmé la volonté commune des deux pays de consolider leurs relations bilatérales, d'explorer de nouveaux axes de coopération et de contribuer à la Vision 2050 de Maurice, axée sur une croissance durable et un avenir pacifique.

Pour rappel, l'empereur Naruhito a accédé au trône en mai 2019, à la suite de l'abdication de son père, Akihito, devenant ainsi le 126e monarque du Japon. La famille impériale demeure très populaire dans l'archipel. Naruhito se distingue par un parcours atypique : il a notamment étudié au Merton College, à Oxford, au Royaume-Uni, expérience qu'il a relatée dans ses mémoires.