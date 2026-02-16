Ile Maurice: Aruna Bunwaree Ramsaha aux commandes

Aruna Devi Bunwaree Ramsaha a été nommée directrice générale (DG) de la Mauritius Ports Authority (MPA) depuis le 9 février, après avoir occupé le poste de directrice adjointe depuis janvier 2025. Contactée au sujet de sa nomination, elle s'est dit «honorée», d'autant plus qu'elle devient la première femme à accéder à cette fonction.

Avec plus de 30 ans d'expérience à la MPA, elle a été conférencière au cours de plusieurs forums et de conférences internationales et siège actuellement sur le conseil d'administration de la Port Management Association of Eastern and Southern Africa (PMAESA) ainsi que sur la Port Association of Indian Ocean Islands (PAIOI). Elle est également administratrice au sein de plusieurs organisations locales liées au secteur portuaire.

Elle est aussi membre fondatrice de l'Association for Women in the Maritime Sector in Eastern and Southern Africa (WOMESA) et reconnue comme experte par le Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT).

Titulaire d'un Master in Business Administration, d'un Postgraduate Diploma et spécialisée en Financial Crime Compliance, elle est également expert-comptable. Forte de cette expérience, elle entend renforcer l'efficacité des opérations portuaires et développer le secteur des croisières. Elle souligne toutefois que «de nombreux défis restent à relever», ce qui nécessite une collaboration étroite avec les autorités.

À long terme, elle ambitionne de positionner la MPA comme un port de référence dans l'océan Indien. Pour cela, elle prévoit de développer l'Island Terminal et de faire du port un hub pour les croisières, le bunkering et d'autres activités stratégiques.