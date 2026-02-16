Sénégal: Amélioration de l'accès à l'électricité - Les populations de Diacksao Ndiougouye voient la lumière

Le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, en compagnie du Directeur général de la SENELEC, a procédé à l'inauguration et à la mise en service du réseau électrique au niveau du village de Diacksao, sur le site de Ndiougouye. Une localité située dans la commune de Bambilor et abritant de nouveaux lotissements et plusieurs communautés mais qui n'ont pas accès à l'électricité et à l"eau.

Depuis mercredi, les populations du village de Diakcsao et ses environs bénéficient de l'électricité. Cette partie enclavée de la commune de Bambilor est désormais desservie par le réseau de distribution de la SENELEC grâce au poste moyenne et basse tension installé sur le site de Ndiougouye. Une infrastructure réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet d'Amélioration de l'Accès à l'Électricité au Sénégal (PADAES).

Un programme mis en oeuvre par le gouvernement du Sénégal et l'appui de la Banque mondiale pour un financement de 150 millions de dollars Us. Une réalisation qui traduit la volonté et l'ambition des autorités à faire de l'électricité un moteur de croissance et un levier de l'amélioration du confort des populations du pays. « Cette mise en service s'inscrit pleinement dans la mise en oeuvre des politiques publiques de l'État du Sénégal qui font de l'accès à l'électricité un enjeu stratégique majeur pour le développement économique, social et territorial de notre pays.

Elle traduit l'engagement conscient des pouvoirs publics à faire du secteur de l'électricité un pilier essentiel de transformation structurelle de notre économie », a dit le directeur général de la SENELEC. Pour Pape Toby Gaye, la disponibilité de l'électricité reste pour les autorités un gage compétitivité économique et un levier de modernisation du territoire, de la qualité des services sociaux de base et la réduction des inégalités territoriales.

Pour sa part, le vice-président de la Banque Mondiale a souligné que l'électricité est aujourd'hui une question de droit humain et que le PADAES procède de volonté de l'inscrire dans les priorités des agendas des Etats et au bénéfice des populations. « Lorsqu'on parle de droits humains, on doit désormais inclure l'accès des populations à l'électricité. Le PADAES procède de cette volonté-là... Seuls les pays africains, dans des villages, dans des campements, parfois dans des villes, qu'on voit aujourd'hui des populations qui n'ont pas accès à l'électricité...Aux Etats-Unis, l'électricité c'est un luxe. On ne peut pas imaginer rentrer dans un village le plus reculé et ne pas trouver l'électricité.

Il en est de même dans la plupart des pays européens et de plus en plus dans les pays asiatiques », a déploré M. Diagana, soulignant par ailleurs le paradoxe d'une Afrique qui recèle abondamment de tout ce qui génère l'électricité comme l'eau, le soleil, le vent et au Sénégal aussi le gaz. C'est pourquoi, il souligne que « conjuguer les efforts, disposer à l'échelle nationale et continentale d'une volonté politique forte pour que nos populations puissent avoir accès à l'électricité doit être le seul combat qui vaille aujourd'hui ».

En attendant, le directeur général a tenu à rassurer les bénéficiaires quant aux facilités mises en place pour mettre aux couches les plus vulnérables de pouvoir avoir accès à des branchements électriques. « ...Dans le cadre de ce programme, des modalités de raccordement adaptées sont mises en place afin de permettre au plus grand nombre de ménages, y compris les plus vulnérables, d'accéder à l'électricité en toute sécurité » a annoncé Pape Toby Gaye.

Au nom des bénéficiaires, le maire de la commune a remercié les autorités centrales pour cette infrastructure qui va impacter la vie de plusieurs familles et améliorer la sécurité dans la zone. Ndiagne Diop a saisi l'occasion pour lancer le plaidoyer pour l'adduction d'eau dans cette zone qui polarise beaucoup de villages de la commune.