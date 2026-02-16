Madagascar: Toamasina - La communauté chinoise offre 136 millions d'ariary aux sinistrés

16 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Solidarité. La communauté chinoise à Madagascar se mobilise face aux catastrophes naturelles. Un montant de 136 100 000 ariary a été remis par les associations chinoises résidant dans le pays, dans un élan de solidarité avec l'État. La délégation chinoise était conduite par l'Ambassadeur de Chine à Madagascar, Ji Ping.

La cérémonie de remise du chèque en espèces et des dons s'est tenue samedi à l'hôtel Tometal Mahamasina, à l'occasion de la réunion de célébration du Nouvel An lunaire de la communauté chinoise à Madagascar.

Cette initiative fait suite à l'appel à la solidarité nationale lancé par le Président de la Réfondation, le Colonel Michaël Randrianirina, ainsi qu'à l'appel adressé aux ressortissants étrangers pour exprimer leur soutien à un pays durement touché par des cyclones successifs ayant causé des pertes en vies humaines, détruit de nombreuses habitations et fait de nombreux sinistrés.

En réponse, la communauté chinoise établie à Madagascar a apporté sa contribution afin d'aider les familles affectées et de participer aux efforts de reconstruction après les dégâts provoqués par les cyclones Fytia et Gezani.

Ce geste de solidarité vise à appuyer les efforts d'assistance en faveur des populations sinistrées, confrontées aux conséquences des fortes pluies et des vents violents qui ont provoqué d'importants dégâts matériels et humains. L'aide financière contribuera notamment à l'approvisionnement en Produits de première nécessité, à l'appui logistique ainsi qu'au relèvement progressif des zones affectées.

