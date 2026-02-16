Madagascar: Rugby à XV/Dames - FTFA surclasse UAS Cheminot

En démonstration totale, les rugbywomen de FTF Antohomadinika ont largement dominé l'UAS Cheminot (56-10), lors du championnat de Madagascar de rugby à XV première division féminine, dimanche au stade Makis Andohatapenaka. Une victoire éclatante qui permet aux joueuses d'Antohomadinika de conforter leur deuxième place provisoire derrière le SC Besarety.

Le choc entre FTF Antohomadinika et UAS Cheminot a tourné très vite à l'avantage des premières. Déjà largement devant à la pause (24-3), les joueuses du FTFA ont poursuivi leur récital en seconde période, ne laissant aucune chance aux Cheminotes.

Dès la reprise à 9 h 55, Antohomadinika impose sa puissance. Sur une nouvelle offensive, FTFA inscrit un cinquième essai non transformé (29-3, 43e), avant d'enchaîner par un sixième essai sur une attaque côté droit (34-3, 48e). Dominatrices en mêlée et dans l'occupation du terrain, les coéquipières de Sarindra Nomenjanahary, élue femme du match, et joueuse d'Antohomadinika, étouffent totalement leurs adversaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'UASC sauve l'honneur à la 50e minute avec un essai au centre de l'en-but (34-10), mais la réaction de FTFA est immédiate. Un nouvel essai non transformé est inscrit à la 55e (39-10). Malgré un carton jaune infligé à Sarindra Nomenjanahary à la 57e, laissant FTFA en infériorité numérique, Antohomadinika continue de dicter le rythme du match.

Sarindra Nomenjanahary s'offre ensuite un doublé, marquant à la 72e (44-10) puis à la 75e (51-10), avant un dernier essai à la 77e qui scelle définitivement la rencontre (56-10).

Avec ce large succès, FTF Antohomadinika confirme son statut de sérieux prétendant au championnat féminin et consolide sa deuxième place au classement, derrière un SC Besarety toujours leader. Une prestation aboutie, symbole d'une équipe en pleine confiance.