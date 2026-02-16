Madagascar: Rugby à XV/Dames - FTFA surclasse UAS Cheminot

16 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

En démonstration totale, les rugbywomen de FTF Antohomadinika ont largement dominé l'UAS Cheminot (56-10), lors du championnat de Madagascar de rugby à XV première division féminine, dimanche au stade Makis Andohatapenaka. Une victoire éclatante qui permet aux joueuses d'Antohomadinika de conforter leur deuxième place provisoire derrière le SC Besarety.

Le choc entre FTF Antohomadinika et UAS Cheminot a tourné très vite à l'avantage des premières. Déjà largement devant à la pause (24-3), les joueuses du FTFA ont poursuivi leur récital en seconde période, ne laissant aucune chance aux Cheminotes.

Dès la reprise à 9 h 55, Antohomadinika impose sa puissance. Sur une nouvelle offensive, FTFA inscrit un cinquième essai non transformé (29-3, 43e), avant d'enchaîner par un sixième essai sur une attaque côté droit (34-3, 48e). Dominatrices en mêlée et dans l'occupation du terrain, les coéquipières de Sarindra Nomenjanahary, élue femme du match, et joueuse d'Antohomadinika, étouffent totalement leurs adversaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'UASC sauve l'honneur à la 50e minute avec un essai au centre de l'en-but (34-10), mais la réaction de FTFA est immédiate. Un nouvel essai non transformé est inscrit à la 55e (39-10). Malgré un carton jaune infligé à Sarindra Nomenjanahary à la 57e, laissant FTFA en infériorité numérique, Antohomadinika continue de dicter le rythme du match.

Sarindra Nomenjanahary s'offre ensuite un doublé, marquant à la 72e (44-10) puis à la 75e (51-10), avant un dernier essai à la 77e qui scelle définitivement la rencontre (56-10).

Avec ce large succès, FTF Antohomadinika confirme son statut de sérieux prétendant au championnat féminin et consolide sa deuxième place au classement, derrière un SC Besarety toujours leader. Une prestation aboutie, symbole d'une équipe en pleine confiance.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.