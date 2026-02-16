Madagascar: FT Manjakaray assure la deuxième place

Solide et réaliste, le FT Manjakaray a parfaitement négocié son duel face à l'UAS Cheminot en s'imposant 38-15, dimanche matin au stade Makis d'Andohatapenaka. Une victoire nette qui permet aux « Dakar » de s'installer provisoirement à la deuxième place du classement du championnat de Madagascar de rugby à XV première division masculine.

Le match comptant pour la cinquième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV, Top 12, opposant FT Manjakaray à UAS Cheminot comportait un enjeu clair : la lutte pour la seconde place derrière le leader pour FT Manjakaray. La rencontre a débuté à 10h57 au stade Makis d'Andohatapenaka, devant un public déjà nombreux.

Les Cheminots entament pourtant la partie tambour battant. Durant les trois premières minutes, ils campent dans le camp adverse et finissent par être récompensés. Sur une erreur défensive de Manjakaray, l'UAS Cheminot ouvre le score par un essai transformé, 7-0 (5e). La réaction immédiate de FTM intervient tout de suite après : plusieurs mêlées dominatrices, puis une passe millimétrée de Lahatra Ramamonjisoa permettent aux « Dakar » d'égaliser (7-7, 10e).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La pression s'accentue ensuite sur la défense des Cheminots. À la 16e minute, une nouvelle mêlée bien négociée se conclut par un essai aplati en force (14-7). Malgré une pénalité réussie de l'UASC (10-14, 22e), Manjakaray garde la maîtrise du jeu. Un troisième essai à la 33e minute creuse l'écart à 19-10, avant un nouvel essai juste après le gong de la pause, portant le score à 26-10 à la mi-temps.

En reconstruction

Au retour des vestiaires, les Cheminots montrent un autre visage et inscrivent un essai non transformé (15-26, 43e). Mais cet éclair sera sans lendemain. Entre la 45e et la 65e minute, le rythme retombe, même si FTM se crée plusieurs occasions franches.

La domination finit par payer : à la 77e minute, Lahatra Ramamonjisoa s'offre un doublé et scelle pratiquement le sort du match, portant le score à 33-15. Un dernier essai après le gong vient alourdir la marque (38-15).

Grâce à ce succès sans contestation, le FT Manjakaray réussit sa mission et s'installe solidement à la deuxième place du classement. L'UAS Cheminot, de son côté, devra rapidement se relancer pour rester dans la course au Top 12. Dans ce choc matinal, les «Dakar» ont confirmé qu'ils étaient bien l'un des sérieux prétendants cette saison.

Les rugbymen de l'UAS Cheminot s'enlisent dans le classement provisoire et risquent de ne pas figurer dans la liste des clubs qualifiés pour la phase finale.

« Nous sommes encore dans la phase de reconstruction en alignant des jeunes joueurs », confie Antonio Rabeherison, coach de FTM. Quant à Jean de Dieu Rakotonirina, coach de l'UAS Cheminot, il a expliqué que « c'est un match très difficile, mais mes joueurs ont commencé à trouver leur complicité sur le terrain ».