Madagascar: PFL - Disciples FC et Cosfa toujours en tête

La sixième journée du championnat national de première division, la Pure Play Football League (PFL), s'est disputée hier. Les leaders de chaque conférence, Disciples FC et Cosfa, ont confirmé leur suprématie en s'imposant de nouveau.

À Antanikatsaka (Bemasoandro), Disciples FC a battu le COSPN Analamanga sur le score de 3-2. Fabrice a ouvert la marque avant la pause (1-0). Dès la reprise, Salifa a égalisé, mais les joueurs de Vakinankaratra ont repris l'avantage grâce à Rado Kely et à un second but de Fabrice (3-1). Le COSPN a réduit l'écart à neuf minutes de la fin, sans parvenir à revenir.

Dans la conférence Sud, Elgeco Plus reste provisoirement deuxième après sa courte victoire 1-0 face à l'AS Fanalamanga. Le but libérateur a été inscrit par Manda à cinq minutes du terme.

Au Nord, Cosfa conserve la première place après son succès 2-0 contre Clinique Zanatany Sofia à Betongolo. De son côté, Ajesaia s'est relancé en dominant le Fosa Juniors FC et occupe provisoirement la deuxième place de la conférence Nord.