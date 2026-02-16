Madagascar: Tsimoka-Day - Un événement valorisant le « Vita Malagasy »

16 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le Tsimoka-Day, organisé à Antananarivo, a célébré la mode malagasy éthique et les matériaux naturels. Créateurs, artisans et passionnés se sont réunis pour l'occasion.

Samedi, à la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), un défilé engagé a mis à l'honneur la mode durable et le savoir-faire malagasy à travers une vente-exposition valorisant le savoir-faire local, à l'occasion de la Saint-Valentin.

Huit créateurs étaient à l'affiche : Franck Andrianjanahary, Ida Rakotomanga, Kaliana, Malo, Tsimoka, Masiaka, My City et Sairy. La vente-exposition a également réuni Harona Jeudi, Batik Cantique, Sairy, Haya, Tsimoka, Samy Salama et F.A.

Le défilé s'est distingué par l'usage exclusif de fibres naturelles sisal, raphia, soie, laine, chanvre toutes teintées avec des pigments végétaux.

Récupération

Renouvelables et biodégradables, ces matières s'inscrivent dans une démarche éthique et zéro déchet, fondée sur la récupération et la transformation, notamment de fins de rouleaux de soie.

La présidente de Tsimoka, Iony Soraya Andriantsitohaina, a présenté six tenues mettant en valeur les ressources naturelles renouvelables de Madagascar et le savoir-faire des artisans locaux. L'événement a rassemblé un public nombreux, dont le maire d'Antananarivo, Harilala Ramanantsoa, ainsi que des designers, stylistes et passionnés de mode.

En célébrant l'amour à travers une mode responsable, cet événement a rappelé que créativité et engagement peuvent avancer main dans la main. Entre fibres naturelles, savoir-faire artisanal et esprit durable, la Saint-Valentin s'est ainsi parée d'un sens plus profond : celui d'un amour porté à la fois aux autres et à l'environnement.

