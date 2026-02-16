Afrique: Technologies - L'Inde accueille un Sommet mondial dédié à l'IA

La rencontre internationale sur l'Intelligence artificielle(IA) s'ouvre ce 16 février à New Delhi, la capitale indienne, réunissant une vingtaine de chefs d'Etat et des principaux dirigeants du secteur technologique.

Les participants devront élaborer une feuille de route commune pour encadrer le développement et la gouvernance mondiale de l'IA, dans un contexte de fortes attentes et de débats sur la régulation.

Autour du Premier ministre indien, Narendra Modi, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement est attendue. Il s'agit de la quatrième édition de cette rencontre mondiale consacrée à l'IA. Les précédentes sessions s'étaient tenues à Paris, Séoul et à Bletchley Park, au Royaume-Uni. À chaque étape, les discussions ont porté sur la nécessité de concilier innovation technologique et encadrement réglementaire.

À New Delhi, les grands patrons du secteur seront également présents. Parmi eux, Sam Altman pour OpenAI, Sundar Pichai pour Google, ainsi que Jensen Huang, dirigeant de Nvidia. Leur présence souligne le poids croissant des entreprises privées dans l'orientation des politiques liées à l'IA.

Après plusieurs journées de tables rondes et de débats, les dirigeants devront travailler, à partir du 19 février, à l'élaboration d'« une feuille de route commune pour la gouvernance et la collaboration mondiales » en matière d'IA. Le Premier ministre Narendra Modi souhaite notamment faire adopter une résolution visant à renforcer les partenariats internationaux et à affirmer le rôle central de l'Inde dans la décennie à venir.

Cependant, les spécialistes s'interrogent sur le caractère contraignant des résolutions du sommet. Les initiatives internationales engagées jusqu'à présent se sont surtout traduites par des déclarations de principe et des cadres de « quasi autorégulation ». À l'issue du « Sommet pour l'action sur l'IA » organisé à Paris l'an dernier, plusieurs dizaines de pays avaient signé un texte en faveur d'une IA « ouverte », « inclusive » et « éthique ». Les États-Unis et le Royaume-Uni avaient refusé d'y apposer leur signature, mettant en garde contre une régulation jugée excessive et potentiellement nuisible à l'innovation.

Les débats à New Delhi s'articuleront autour de trois axes : « les personnes, le progrès et la planète ». Des thèmes larges qui couvrent des enjeux majeurs comme l'impact environnemental des infrastructures numériques, les transformations du marché du travail, les conséquences sur la création artistique et l'éducation, ou encore la fiabilité de l'information à l'ère des contenus générés par IA.

Parmi les sujets les plus sensibles figure la protection de l'enfance. Les dérives récentes, notamment la polémique liée à l'outil Grok développé par la plateforme X d'Elon Musk, accusée d'avoir facilité la diffusion d'images générées par IA représentant des femmes et des mineurs dénudés, ont ravivé les inquiétudes. Elles illustrent l'urgence d'un encadrement plus strict et d'une coopération internationale renforcée pour prévenir les abus.