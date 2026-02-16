Mali: Maroc - Repli de 0,41% du résultat net consolidé de la société Afriquia Gaz en 2025

Au 31 décembre 2025, le résultat net consolidé de la société Afriquia Gaz, une entreprise marocaine spécialisée dans le gaz de pétrole liquéfié et filiale de la holding AKWA Group, a enregistré un léger repli de 0,41% par rapport au 31 décembre 2024.

Les comptes sociaux et consolidés arrêtés par le conseil d'administration lors de sa réunion du 29 janvier 2026 indiquent un résultat net consolidé de 751 millions de dirhams (MDH) contre 747,4 MDH en 2024. « Compte tenu du résultat dégagé durant l'exercice 2025, le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires la distribution d'un Dividende par action de 175 dirhams », ont souligné les responsables de la société.

Au terme de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 216 300 dirhams, à 8 989,4 MDH contre 8773,1 MDH en 2024.

Le résultat opérationnel consolidé s'élève à 1 166,7 MDH en 2025, contre 1 194,6 MDH au titre de l'exercice précédent, soit une baisse de 28 MDH.

Les fonds propres consolidés s'affichent à 3 387 MDH à fin 2025 contre 3 238 MDH à fin 2024. Le total bilan s'élève quant à lui à 9 256 MDH contre 9 516 MDH un an plus tôt.

« En s'appuyant sur des fondamentaux solides, Afriquia Gaz entend poursuivre sa dynamique de croissance, centrée sur l'effort commercial, la compétitivité et l'amélioration de sa rentabilité », ont laissé entendre les responsables de cette entreprise à propos de ses perspectives.