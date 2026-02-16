Togo: La Croix-Rouge allemande muscle la préparation aux catastrophes

16 Février 2026
Togonews (Lomé)

Face à la multiplication des catastrophes naturelles et aux effets croissants des changements climatiques, le Togo renforce ses mécanismes de prévention et de gestion des risques.

En partenariat avec les organisations humanitaires, les autorités s'attachent à améliorer la collecte, l'analyse et le suivi des données liées aux risques climatiques.

Dans cette dynamique, la Croix-Rouge allemande (Deutsches Rotes Kreuz), partenaire du gouvernement, intensifie son appui aux acteurs communautaires. L'objectif est de renforcer leurs capacités en matière de suivi-évaluation, de préparation aux catastrophes et d'adaptation aux changements climatiques.

Une initiative soutenue par le ministère allemand de la Coopération (BMZ).

Le projet vise à réduire durablement la vulnérabilité des communautés bénéficiaires grâce au transfert de compétences et de techniques adaptées aux réalités locales.

