Togo: Meilleure gouvernance hospitalière

16 Février 2026
Togonews (Lomé)

Les autorités sanitaires accélèrent la modernisation des structures publiques afin d'améliorer la prise en charge des patients.

La dynamique débute avec une phase pilote au Centre hospitalier régional (CHR) d'Atakpamé, désormais doté d'un programme stratégique quinquennal couvrant la période 2026-2030.

Aligné sur les priorités nationales en matière de santé, ce plan s'inscrit dans le cadre du Projet d'établissement hospitalier (PEH). Il vise à renforcer les capacités opérationnelles du CHR et à poser les bases de centres de santé d'excellence à travers le pays.

Parmi les actions prévues figurent l'acquisition d'équipements médicaux, la réhabilitation des plateaux techniques, la construction d'un nouveau service des admissions et le renforcement des compétences du personnel soignant.

Selon le ministère de la Santé, ces projets contribueront à améliorer les indicateurs sanitaires et à renforcer la gouvernance hospitalière. Si la phase pilote s'avère concluante, le modèle sera progressivement étendu aux autres structures de soins du pays, dans l'optique d'une offre de santé plus performante et accessible à tous.

