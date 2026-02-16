Afrique de l'Ouest: Pari tenu en 2025

16 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo respecte le critère de convergence de l'UEMOA, titre L'Economiste en kiosque lundi. Le journal met en avant la performance du pays en matière de maîtrise des prix, avec un taux d'inflation maintenu en dessous du seuil communautaire de 3 % en 2025.

Selon les données officielles, cette stabilité des prix traduit les efforts des autorités en matière de régulation des marchés et de gestion macroéconomique, dans un contexte régional marqué par des tensions inflationnistes ces dernières années.

En respectant ce critère clé de convergence, le Togo conforte sa position au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et envoie un signal positif aux partenaires techniques et financiers, souligne le journal.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.