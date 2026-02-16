Afrique: Le pays réaffirme son engagement devant l'Union africaine

Représentant le Premier ministre, Navin Ramgoolam, le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, est intervenu samedi 14 février au Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), à Addis-Abeba en Éthiopie. Au nom du gouvernement et du peuple mauriciens, il a exprimé la «profonde gratitude» du pays pour le soutien constant de l'organisation continentale dans les négociations avec le Royaume-Uni sur l'archipel des Chagos.

Dès l'entame de son discours, le chef de la diplomatie a félicité le nouveau président de l'Union et salué le leadership de son prédécesseur. Il a également pris note du rapport du Conseil de paix et de sécurité, louant les efforts déployés dans un contexte international marqué par de multiples défis, et appelant toutes les parties concernées à résoudre leurs différends par des moyens pacifiques, «dans l'intérêt de notre communauté».

Profitant de la tribune panafricaine, Ritish Ramful a fait le point sur le dossier des Chagos. «Nous sommes immensément reconnaissants à l'UA pour sa reconnaissance constante de la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos et pour sa condamnation de l'excision illégale de l'archipel du territoire mauricien avant l'accession à l'indépendance», a-t-il déclaré.

Olivier Bancoult salué

Il a souligné que l'appui de l'UA a été déterminant dans le processus ayant conduit à l'avis consultatif de l'International Court of Justice, laquelle a conclu que les Chagos «font et ont toujours fait partie intégrante de Maurice». Pour Port-Louis, cet avis a constitué un jalon juridique majeur dans la consolidation de sa position sur la scène internationale.

La présence d'Olivier Bancoult, originaire des Chagos et figure de longue date du combat des Chagossiens, au sein de la délégation mauricienne a été chaleureusement applaudie par les États membres. Selon le ministre, cette participation revêt une forte portée symbolique, illustrant la dimension humaine du dossier et la volonté des autorités mauriciennes d'associer les représentants des Chagossiens aux grandes étapes diplomatiques.

Ritish Ramful a rappelé que Maurice et le Royaume-Uni ont signé, le 22 mai 2025, un accord qualifié d'«historique» à l'issue de négociations bilatérales. En vertu de cet accord, Londres reconnaît la souveraineté de Maurice sur l'ensemble de l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia.

Le processus de ratification est actuellement en cours. «Nous espérons qu'il sera bientôt achevé afin que l'accord puisse entrer en vigueur», a indiqué le ministre. Dans l'intervalle, des discussions se poursuivent entre les deux pays en vue de la mise en œuvre concrète des dispositions prévues.

Aire record

Au-delà des aspects juridiques et diplomatiques, le chef de la diplomatie a insisté sur l'engagement environnemental de Maurice. Le gouvernement a décidé d'établir une aire marine protégée dans l'archipel des Chagos, couvrant environ 645 835 km2 . Cette zone deviendrait la plus vaste aire marine protégée d'Afrique.

Ritish Ramful a réaffirmé la volonté du pays de préserver et protéger l'environnement marin des Chagos, soulignant que la conservation et la gestion durable des ressources marines sont des priorités nationales.