Ile Maurice: Yesh Bonomally Ram est bien parti pour réaliser une belle saison

Très attendu pour ce déplacement sur l'ile Soeur, Yesh Bonomally Ram n'a pas déçu hier lors du Championnat de La Réunion de cross-country qui se déroulait à Saint-André au Parc du Colosse. Engagé sur la course junior homme, le Mauricien est devenu le premier à s'imposer en terre réunionnaise dans cette catégorie. Au total, Maurice récolte trois médailles lors de cette compétition.

Après son éclosion la saison dernière, l'on savait que Yesh Bonomally Ram allait sortir une grosse saison cette année. Ses premières courses à Maurice, notamment les courses sur route ainsi que les Cross-country Trials de la semaine dernière, ont donné le ton à son excellent début de saison. Aligné sur un parcours de 6.5km et sur une course réputée compliquée pour les Mauriciens, la jeune étoile montante du demifond et du fond mauricien s'est distingué en raflant la médaille d'or en 20m17s.

En bonne position dès l'entame de la course aux côtés du Réunionnais Vincent Auguste, le coureur mauricien a préservé ses forces pour terminer la course avec son finish explosif, sa marque de fabrique. Les locaux Vincent Auguste (20m45s) et Tom Lauret (21m44s) ont complété le podium.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A seulement 17 ans, Yesh Bonomally Ram s'offre donc son premier titre majeur sur une compétition internationale. De bon augure pour le reste de la saison, lui qui avait réalisé le triplé l'an dernier en remportant les titres de champions de Maurice au 1500m dans les catégories U18, junior et senior.

L'équipe mauricienne réalise une belle moisson sur l'ile Sœur.

Il ne faut pas le seul à accrocher un podium lors de ce championnat puisque pour sa première sortie à La Réunion sous les couleurs mauriciennes, Nathanaelle Duval a brillé en terminant en deuxième position en 17m33s chez les juniors filles. Elle termine juste derrière la Réunionnaise Clémence Dubroca (17m02s) sur cette course. Sonia Soodon s'est aussi offerte une place sur le podium, finissant en troisième position sur la course senior dames en 23m05s.

Parmi les autres performances mauriciennes, l'on notera les cinquièmes places de la junior Lorena Ferdinaud et de la cadette Logan Malbrook dans leurs catégories respectives. Adriano Helene termine en 6e position chez les moins de 18ans.