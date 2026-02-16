Ile Maurice: 3 769 PME soutenues en quatre ans, leur productivité en hausse

Dans un contexte de hausse des coûts, de tension sur la main-d'oeuvre et de transformation numérique accélérée, les Petites et moyennes entreprises (PME) sont poussées à moderniser leurs outils et leurs méthodes de travail afin de rester dans la course. C'est dans ce cadre que SME Mauritius déploie depuis plusieurs années ses plans d'aide («schemes»), destinés à soutenir l'investissement dans la technologie, l'automatisation et l'amélioration des processus internes.

Ainsi, selon une enquête menée par l'institution, ces dispositifs ont des effets identifiés sur l'activité des entreprises bénéficiaires. Sur les quatre dernières années, 3 769 PME ont bénéficié de ces schemes, conçus pour soutenir la compétitivité, la croissance et la résilience des entreprises.

Dans cette perspective, SME Mauritius a interrogé 240 entreprises, sur un total de 589PME ayant reçu au moins deux fois un soutien sur la période. Le questionnaire, diffusé via Google Forms, demandait aux répondants d'évaluer l'impact des schemes sur une échelle de 1 à 5. Plusieurs dimensions étaient examinées, dont l'investissement technologique, l'automatisation, la productivité, la compétitivité, la qualité des produits ou services, le service client, l'emploi ou encore l'accès aux marchés. Le taux de réponse s'élève à 84 %.

En outre, l'échantillon est composé majoritairement de microentreprises (76 %), suivies des petites entreprises (17 %) et des moyennes entreprises (7 %). De manière générale, les réponses indiquent que l'impact perçu se concentre d'abord sur l'efficacité opérationnelle. En effet, les bénéficiaires évoquent des gains en productivité, une meilleure organisation interne et une optimisation des flux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De plus, les scores moyens confirment cette tendance. Le gain de productivité et d'efficience obtient 4,7 sur 5. Dans la même logique, l'amélioration et l'optimisation des flux atteint 4,6. L'incitation à l'investissement continu, la technologie et l'automatisation se situent également à 4,6, ce qui suggère un lien direct entre ces dispositifs et les choix de modernisation des entreprises. Dans le même temps, la qualité des produits ou services est évaluée à 4,5, tandis que le service client et la compétitivité atteignent 4,4. Enfin, la profitabilité obtient 4,2.

Dès lors, plusieurs entrepreneurs interrogés estiment que les schemes facilitent l'investissement dans la technologie et l'automatisation. Selon eux, cette évolution a contribué à limiter l'impact de la hausse des coûts, notamment ceux liés à la main-d'oeuvre. De la même manière, les réponses mentionnent des effets sur la rentabilité, la qualité de l'offre et le service rendu aux clients.

Toutefois, l'enquête relève un impact plus limité sur certains volets. À titre d'exemple, l'accès à de nouveaux marchés est évalué à 3,9 sur 5. De même, la gestion des stocks et des débiteurs obtient 3,5 sur 5, ce qui place ces dimensions parmi les résultats les moins marqués de l'étude.