Ile Maurice: La mémoire d'un mythe

Au musée Guimet, je venais enfin voir l'estampe de la célèbre Vague de Hokusai. Cette image où se lisent, dans le même élan, la fragilité de l'homme, l'impermanence des choses et la beauté presque terrifiante d'une vague suspendue au-dessus de barques minuscules, tandis qu'au loin le Mont Fuji reste immuable, comme un axe silencieux autour duquel tourne le monde.

Je m'attendais à rencontrer le tumulte figé de la mer japonaise. Mais à peine avais-je franchi l'entrée qu'un autre océan s'est imposé à moi : un monumental relief de l'art khmer, le Samudra Manthan, le Barattage de l'océan de lait.

À cet instant, la mémoire m'a frappée avec la précision des souvenirs d'enfance. Je me suis retrouvée, assise au bord du grand lit de mes parents, dans la maison de bois au fond de l'allée où ma mère, sans livre ni page à tourner, nous racontait la cosmogonie hindoue transmise par sa grand-mère. Dans sa voix, j'entendais non seulement ses mots, mais ceux des générations silencieuses qui avaient porté le monde dans le souffle de leur mémoire.

Le récit commence par l'hubris d'Indra, roi des dieux. Grisé par sa puissance, il offense le sage Durvasa et reçoit une malédiction : la force des dieux décline, les Asuras prennent l'avantage, et l'équilibre du monde vacille. Les mythes hindous mettent en garde contre cette arrogance démesurée : ne pèche pas par hubris, ne tombe pas dans l'orgueil, avertissent-ils.

Pour restaurer l'harmonie et la beauté du monde, dieux et démons concluent une fragile alliance et unissent leurs forces pour baratter l'océan de lait, utilisant le mont Mandara comme pivot et le serpent cosmique Vasuki comme corde. Des merveilles émergent : la vache céleste Kamadhenu, l'éléphant Airavata, Lakshmi, déesse de la fortune. Mais un poison menaçant surgit. Shiva, par abnégation, le boit pour sauver le monde, et devient Neelkantha : il garde le venin dans sa gorge, qui devient bleue.

L'action de Shiva est le contrepoint parfait de l'arrogance d'Indra : là où l'un déséquilibre, l'autre restaure ; là où l'un pense à soi, l'autre se sacrifie pour le monde.

Enfin, Dhanvantari apparaît avec l'Amrita, le nectar d'immortalité. Vishnu, sous les traits de Mohini, distribue le nectar aux dieux, tandis qu'un seul démon, Rahu, en goûte et devient la tête qui poursuit le Soleil et la Lune, provoquant des éclipses. Mais l'ordre cosmique retrouve sa beauté : chaque chose reprend sa place, chaque force son rôle, et l'univers retrouve son harmonie.

Chaque année, cet acte d'abnégation est commémoré. Des dévots entreprennent pénitence et marchent vers le lac sacré. Tout culmine lors de la Grande nuit de Shiva, le Maha Shivratri, quand ils prient et versent l'eau consacrée sur le Shiva lingam, répétant le geste qui apaise le feu du venin. Le mythe cesse d'être seulement cosmique. Il devient intime et universel, et rappelle à chacun que l'équilibre de la famille, de la société, du monde dépend de ceux qui choisissent l'abnégation, tandis que l'hubris entraîne la chute.