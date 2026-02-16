Ile Maurice: La FCC sur le râble de Bryan Labonne après la saisie de Rs 884 550

La Financial Crimes Commission (FCC) a enclenché une enquête visant Bryan Thomas Labonne, habitant de Résidence Barkly à Beau-Bassin, arrêté le 2 février à Coromandel, lors d'une opération ciblée menée après plusieurs semaines de surveillance, par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Metropolitan de Port-Louis. Une importante somme d'argent liquide et des bijoux en or avaient été saisis lors de l'opération. Labonne comparaît aujourd'hui à la cour de Bambous pour sa demande de remise en liberté sous caution.

Les enquêteurs de Réduit Triangle examinent désormais le profil financier de ce jeune homme, présenté comme une figure influente sur la foi de ses liens avec le trafiquant Ricorado Agathe dans les années 2019. Placé en détention au centre de Vacoas, il est soupçonné d'être impliqué dans un possible réseau de blanchiment de fonds issus d'activités illégales.

La FCC cherche à établir l'origine exacte des ressources en sa possession. Il devra notamment fournir des justificatifs sur la provenance des Rs 884 550 retrouvées dans son véhicule, ainsi que sur le financement de ses bijoux en or.

Le véhicule tout-terrain à bord duquel il circulait, une Ford Raptor, est également au centre des investigations. La FCC prévoit de solliciter la National Land Transport Authority (NLTA) afin de vérifier les détails liés à son immatriculation et sa propriété. Les enquêteurs pourraient aussi s'intéresser à certaines activités attribuées au suspect, notamment l'organisation d'événements festifs, soirées et concerts.

C'est sur le parking du Metro Express à Coromandel que l'ADSU avait intercepté Bryan Labonne, soupçonnant une transaction ou un transport de drogue. Une fouille complète n'a révélé aucune substance illicite. En revanche, un sac contenant près de Rs 884 550 en espèces a été découvert sous le siège du conducteur, entraînant son arrestation immédiate.

Les autorités ont également mis la main sur plusieurs bijoux en or, dont des chaînes, bagues et bracelets. Certains accessoires portés régulièrement par le suspect, notamment des médaillons personnalisés, avaient déjà attiré l'attention. Les objets saisis devront être soumis à l'Assay Office pour en déterminer le poids et la valeur marchande.

Bryan Labonne est connu des services de police. En 2021, il avait déjà été arrêté dans le cadre d'une enquête menée par l'ADSU de l'Ouest, après la saisie de plus de 58 grammes d'héroïne retrouvés dans un véhicule enregistré à son nom.

L'enquête de la FCC se poursuit afin de faire la lumière sur l'origine des fonds et des biens saisis.