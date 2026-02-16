Afrique de l'Est: Volley-ball - Entre désillusion et colère, Lindsay Wilson interpelle les décideurs

Lindsay Wilson est désabusé. Le président du Quatre-Bornes VBC déplore le manque d'intérêt des autorités par rapport à la participation des équipes au Championnat des clubs de la zone 7 prévu du 27 février au 7 mars aux Seychelles.

«Le Quatre-Bornes VBC a, comme on le sait, deux équipes. Nous avons été champions en féminin comme en masculin la saison dernière mais nous n'obtenons pas le soutien que nous méritons», lance-t-il.

Lindsay Wilson explique qu'il y a plus d'un mois, une rencontre a eu lieu avec le maire et les membres du conseil municipal de Quatre-Bornes, ainsi qu'avec les trois députés de la circonscription Belle-Rose-Quatre-Bornes (Stéphanie Anquetil, Arvin Boolell et Veda Baloomoody).

«Nous leur avons expliqué la situation et que nous avions besoin d'un soutien financier pour effectuer le déplacement aux Seychelles pour le CCZ7. Nous avons même eu une rencontre par la suite avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum. Tous nous ont écoutés mais nous n'avons pas obtenu le soutien voulu. Le MJS a simplement accepté de nous donner le grant annuel de Rs 100,000 en avance en y ajoutant Rs 50,000. Mais c'est loin de couvrir les Rs 2 millions nécessaires pour le déplacement des deux équipes», regrette notre interlocuteur.

Lindsay Wilson note une contradiction dans le discours tenu par les autorités à l'effet qu'il faut encourager les jeunes à faire du sport afin qu'ils ne tombent pas dans le piège du fléau de la drogue. *«On entend souvent les dirigeants politiques répéter qu'il faut combattre la drogue chez les jeunes et là, quand il faut aider des équipes de jeunes à participer à une compétition sportive, aucune considération n'est accordée.

C'est vraiment frustrant car on prépare des équipes pour devenir championnes et quand elles doivent représenter le pays et la ville à l'étranger, elles se retrouvent face à un énorme obstacle financier. C'est bien malheureux. Quand j'étais encore joueur à Quatre-Bornes, je me souviens que le ministère des Sports finançait la participation de l'équipe championne au tournoi. Comment se fait-il que 25 ans après, ce ne soit plus possible ?», s'agace le président du QBVC.

Tranquebar Black Rangers renonce

À FAIRE LE DÉPLACEMENT Celui-ci ajoute qu'il est également très compliqué d'obtenir un soutien financier auprès des compagnies privées. «Quand nous sollicitons les compagnies privées pour un soutien, elles nous demandent si nous sommes éligibles à obtenir des fonds de la Corporate Social Responsibility (CSR) mais comme ce n'est pas le cas, nous n'obtenons rien. Il serait opportun de revoir les règlements autour de la CSR», déclare Lindsay Wilson.

Le président du QBVC lance un appel pressant au maire et aux conseilleurs municipaux de Quatre-Bornes, aux députés de la circonscription ainsi qu'au ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi qu'à toute personne capable d'apporter une aide au club de la ville des fleurs.

De son coté, Tranquebar Black Rangers, vice-championne de Maurice en féminin, ne fera pas le déplacement. Les dirigeants du club ont pris cette douloureuse décision car il est trop difficile de réunir la somme nécessaire pour faire le déplacement pour les Seychelles. Présent à une réunion organisée jeudi dernier par la Fédération mauricienne de Volley-Ball (FMVB), l'entraîneur Rino Vydelingum a confirmé la décision du club. «C'est bien dommage mais trouver la somme de Rs 1 million est vraiment très difficile», regrette-t-il.

Lors de cette réunion, Fayzal Bundhun, président de la FMVB, a expliqué aux responsables de clubs comment les choses allaient se passer aux Seychelles. «Nous avons parlé des conditions d'hébergement, des formalités administratives qu'il faut compléter et à quelles difficultés les équipes seront confrontées. Nous leur avons dit que chacun doit prendre ses responsabilités. Pour l'hébergement, une baisse de 5 euros par personne a été consentie par les organisateurs. Il coûtera 45 euros au lieu de 50. Duex arbitres mauriciens ont été désignés pour officier aux Seychelles, à savoir Rohit Caullychurn et Rodney Coothoopermal. Les équipes mauriciennes qui participent à la compétition doivent se partager les frais de déplacement de ces deux arbitres», a détaillé Fayzal Bundhun.