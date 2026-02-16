Ile Maurice: Une retraitée de 72 ans se noie sur la plage publique

Un drame s'est produit ce dimanche 15 février, en fin d'après-midi, sur la plage publique de Flic-en-Flac. Une femme de 72 ans est morte noyée. La victime, Marie Claudette Samee, retraitée et habitante de Résidence L'Oiseaux, à Curepipe, a été retrouvée allongée sur le dos sur le sable. Les secours ont tenté de la réanimer sur place, en vain.

Selon les informations disponibles, la police de Flic-en-Flac s'est rendue sur les lieux après avoir été alertée. Des membres de la National Coast Guard, accompagnés d'un médecin, ont immédiatement prodigué les premiers soins, notamment des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire. Quelques minutes plus tard, une équipe du SAMU est arrivée à bord d'un véhicule d'urgence et a poursuivi les tentatives de réanimation, mais la septuagénaire a été déclarée morte à 18 h 01.

Le corps a été confié au Police Medical Officer et formellement identifié par sa fille. Sur instruction du Dr Chamane, médecin légiste, la dépouille a été transportée à la morgue de l'hôpital Candos pour autopsie. Celle-ci a conclu que le décès est dû à une asphyxie par noyade.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le corps a ensuite été remis à la famille pour les funérailles. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.