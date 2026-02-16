Ile Maurice: Yashvir Woozageer - «Résistez à la pensée de groupe lorsque celle-ci limite votre croissance»

interview

Dans son ouvrage «Necessary Behaviour», déjà disponible en ligne sur Amazon et bientôt en librairie, Yashvir Woozageer explore comment la maîtrise de soi, l'observation et la stratégie façonnent l'influence et les relations humaines. À travers son parcours, il propose des clés pour développer conscience, discipline et impact, loin des illusions du pouvoir et de la reconnaissance superficielle.

«Necessary Behaviour» met l'accent sur la retenue, la maîtrise de soi et l'influence stratégique. Qu'estce qui vous a inspiré à écrire un guide sur ce sujet, et comment vos propres expériences l'ont-elles façonné ?

Quitter Cape Town pour m'installer à Maurice a été un tournant. Je suis arrivé dans un environnement où personne ne me connaissait. C'était une opportunité rare : repartir de zéro, sans réputation ni attentes, avec seulement ma famille.

J'ai vu ce moment comme une chance de me recréer intentionnellement. Je me suis interrogé sur mon identité et sur la personne que je voulais devenir. Je me suis plongé dans l'étude de l'état d'esprit, de la discipline physique, de la communication et du développement personnel. J'ai observé la différence entre une vie ordinaire et celle d'un magnat, non par quête de statut, mais par exigence d'excellence.

Écrire un livre n'était pas prévu. Mais mes recherches ont commencé à se structurer. Ce qui était d'abord un travail personnel de transformation est devenu un manuscrit. Necessary Behaviour est le résultat de ce processus.

Vous avez travaillé à la fois dans la logistique et dans l'industrie musicale, et vous explorez aujourd'hui le comportement humain et la découverte de soi. Comment ces expériences diverses ont-elles influencé votre perspective sur les dynamiques sociales et professionnelles ?

La logistique m'a appris la structure et la responsabilité. Un système ne fonctionne que si les individus qui le composent fonctionnent eux-mêmes.

L'industrie musicale m'a exposé à la créativité, à l'ego, à l'influence et à la gestion des émotions. J'y ai compris à quel point la perception et la communication déterminent les opportunités.

Ces environnements m'ont appris à observer plutôt qu'à réagir, à privilégier l'alignement intérieur plutôt que la validation extérieure, et à aborder les dynamiques sociales avec clarté et intention.

Le livre parle d'«auto-weaponisation» et de la manière de naviguer dans les règles non dites. Pouvez-vous partager un exemple de votre vie où la compréhension de ces principes a fait une réelle différence ?

Si vous ne comprenez pas la pièce ni les personnes qui s'y trouvent, vous serez dépassé.Il fut un temps où je parlais sans réfléchir. Je pensais qu'être constamment expressif garantissait le respect. En réalité, je perdais en crédibilité.

Apprendre les règles non dites m'a transformé. Je suis devenu plus observateur, plus mesuré. Je parle avec intention. Je ne ressens plus le besoin de tout partager. Cette retenue ne m'a pas rendu distant ; elle m'a rendu plus ancré.

Beaucoup de vos sources d'inspiration, comme Chanakya, Machiavel et Robert Greene, se concentrent sur le pouvoir, la stratégie et la nature humaine. Quelles leçons tirées d'eux trouvez-vous les plus applicables à la vie quotidienne aujourd'hui ?

Chanakya, Niccolò Machiavelli et Robert Greene rappellent que la nature humaine ne change pas, seul l'environnement évolue.

Ils enseignent que la communication dépend autant du timing que des mots. Le silence peut peser davantage qu'un discours. Le pouvoir est d'abord interne : réguler ses émotions, observer, agir stratégiquement plutôt qu'impulsivement. Cette approche s'applique aux relations, au travail et au leadership. L'influence découle d'un état intérieur maîtrisé.

«Necessary Behaviour» n'est pas un livre d'auto-assistance classique et motivant. Comment conseilleriez-vous aux lecteurs de l'aborder pour en tirer la valeur pratique maximale ?

Ce livre s'adresse à ceux qui souhaitent comprendre ce qui se joue sous la surface. Je conseille d'appliquer les principes du livre à des situations concrètes, d'observer les réactions autour de soi. Il ne s'agit pas de dominer, mais de se diriger soi-même. Ceux qui aspirent à fonctionner comme leaders de leur propre vie y trouveront un outil stratégique.

Dans un monde obsédé par le statut et l'image, quelles sont les habitudes ou les états d'esprit clés que les gens négligent souvent et qui améliorent réellement l'influence et la croissance personnelle ?

Les gens négligent les habitudes intérieures. La cupidité et la jalousie biaisent le jugement et entretiennent la comparaison plutôt que la compétence. Beaucoup se réfugient dans le blâme au lieu d'assumer leur trajectoire.

La retenue est également sous-estimée. Beaucoup veulent la reconnaissance avant la valeur. Or, l'influence durable vient de la discipline, de la constance et de l'utilité.

Augmenter sa valeur personnelle - par les compétences, la fiabilité et la maîtrise émotionnelle - est plus stratégique que courir après le statut. L'influence devient alors une conséquence, non un objectif.

Vous avez des passions allant de la cuisine et du dessin à la psychologie. Comment ces activités créatives complètent-elles votre approche analytique et stratégique de la vie et du travail ?

La cuisine enseigne la discipline et le respect du processus. Le dessin développe la concentration et la présence.

La solitude créative me permet de clarifier mes pensées. Elle réduit le bruit extérieur et renforce l'intention. Ces activités équilibrent mon approche analytique en m'ancrant dans la pratique et la patience.

Si vous pouviez donner un seul conseil aux jeunes professionnels qui cherchent à s'épanouir socialement et professionnellement dans le monde compétitif d'aujourd'hui, quel serait-il ?

L'histoire se répète parce que la nature humaine ne change pas. Pensez de manière indépendante. Remettez en question les attentes communes. Résistez à la pensée de groupe lorsque celle-ci limite votre croissance. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours ceux qui s'intègrent le mieux, mais ceux qui comprennent les schémas et choisissent leurs actions délibérément. Si vous voulez diriger l'orchestre, vous devez parfois accepter de vous éloigner de la foule.

Y a-t-il des idées reçues sur le pouvoir, l'influence ou la maîtrise de soi que vous espérez que votre livre remettra en question ?

Oui. L'idée que le pouvoir exige du narcissisme est fausse et dangereuse. Le vrai pouvoir est contrôlé et discret. Il se construit dans la discipline et la compréhension des dynamiques invisibles. Ignorer ces dynamiques ne vous rend pas moralement supérieur ; cela vous rend vulnérable. À un moment, chacun doit choisir entre s'adapter ou périr. Le confort est souvent le mensonge le plus coûteux.

En regardant vers l'avenir, y a-t-il d'autres domaines du comportement humain ou du développement personnel que vous envisagez d'explorer dans vos travaux futurs ?

Oui. Je souhaite approfondir l'étude de la manipulation, non comme abus, mais comme discipline de compréhension. Comment les récits façonnent-ils les communautés ? Comment la loyauté se construit-elle ? Comment l'autorité est-elle acceptée ou contestée ?

Les figures les plus stratégiques de l'histoire maîtrisaient la perception et la psychologie collective. C'est un sujet d'étude pour moi, pas une confession d'intention. Comprendre les mécanismes du pouvoir ne signifie pas les exploiter, mais éviter d'en être victime.

Bio Express

Yashvir Woozageer est âgé de 31 ans, et vit à Sodnac. Producteur multimédia chez TOP FM, Necessary Behaviour est son premier livre qu'il a auto-édité. Il s'intéresse à la psychologie et aux comportements humains. Passionné de cuisine et de dessin, il conjugue créativité et réflexion pour explorer la connaissance de soi et les dynamiques relationnelles.