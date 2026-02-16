Congo-Kinshasa: Le Président de la République a rencontré son Homologue Angolais, M. João Manuel Gonçalve Lourenço

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue angolais, João Manuel Gonçalve Lourenço, ont eu un entretien bilatéral à l'issue de la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts continus menés par l'Angola pour parvenir à une paix durable et vérifiable dans les zones sous occupation militaire rwandaise dans l'Est de la RDC.

Les deux chefs d'Etats ont évoqué l'urgence et la nécessité d'opérationnaliser le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu signé le 14 octobre 2025 à Doha, dont l'objectif est d'assurer une cessation effective, contrôlée et durable des hostilités, à travers un dispositif structuré de suivi et de traitement des incidents.

Le respect et la mise en oeuvre du cessez-le-feu sont une condition indispensable pour le retour d'une paix durable en RDC et le renforcement de la présence de l'État dans les zones martyrisées par la guerre.

La République Démocratique du Congo et l'Angola ont réitéré leur attachement au respect du droit international, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats.