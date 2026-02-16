Afrique: Test de leadership !

Un nouveau visage à la tête de l'Union Africaine. Mais un vieux dossier qui ne peut plus attendre. Evariste Ndayishimiye succède à João Lourenço dans un moment charnière. L'Afrique parle de souveraineté.

L'Afrique parle d'intégration. L'Afrique parle de solutions africaines aux crises africaines. Mais, pendant ce temps, à l'Est de la République Démocratique du Congo, les armes parlent plus fort que les principes. Voilà la réalité. Le Président burundais n'arrive pas en terrain neutre. Son pays partage des frontières, des intérêts sécuritaires, des vulnérabilités communes avec la RDC. Le Burundi a déjà pris position. Il a affiché sa solidarité. Il a engagé ses troupes. Il a assumé un rôle régional.

Désormais, la donne change. Il ne s'agit plus d'être voisin engagé. Il s'agit d'être arbitre continental. Et c'est là que commence l'épreuve.

La présidence de l'Union Africaine n'est pas un exercice de protocole. Elle est une épreuve de crédibilité. Elle exige une cohérence entre les textes fondateurs et les réalités du terrain. L'Acte constitutif de l'UA proclame le respect des frontières héritées de la colonisation. Il condamne les changements anticonstitutionnels. Il promeut le règlement pacifique des différends.

Mais ces principes ont-ils encore un poids si, face à l'agression d'un État membre, l'organisation se contente de déclarations équilibrées ?

La crise à l'Est congolais sera le baromètre du mandat Ndayishimiye. Non pas parce qu'elle est la seule crise du continent. Mais parce qu'elle concentre toutes les contradictions : ingérences dénoncées, groupes armés persistants, mécanismes régionaux enchevêtrés, diplomaties parallèles, et une population civile qui paie le prix le plus lourd.

L'Union africaine peut-elle encore se permettre l'ambiguïté ?

Le défi est immense. Harmoniser les initiatives de Nairobi et de Luanda. Soutenir sans fragiliser. Condamner sans diviser. Rassembler sans diluer la vérité. La posture d'équilibre ne doit pas devenir posture d'équivalence. Car il y a une différence fondamentale entre un État agressé et une rébellion armée.

Le Burundi, aujourd'hui à la tête de l'UA, sait ce que signifie l'instabilité régionale. Il sait le coût des conflits prolongés. Il sait que la paix ne se décrète pas, elle se construit, mais elle exige aussi de nommer les responsabilités.

L'Afrique est à un tournant. Elle revendique une place plus forte dans la gouvernance mondiale. Elle réclame une réforme du Conseil de sécurité. Elle plaide pour une reconnaissance de son poids stratégique. Mais cette ambition continentale commence par la capacité à régler ses propres fractures.

L'Est congolais n'est pas un simple théâtre d'affrontements locaux. C'est un test de maturité institutionnelle pour l'Union africaine.

Test de leadership. Test de solidarité. Test de cohérence. La présidence Ndayishimiye peut marquer un sursaut. Elle peut redonner du sens à la parole africaine. Elle peut affirmer que la souveraineté n'est pas négociable. Que l'intégrité territoriale n'est pas relative. Que la paix ne peut s'accommoder d'ambiguïtés diplomatiques. Mais elle devra aller au-delà des équilibres prudents. Car à l'Est de la RDC, le temps ne se mesure plus en communiqués. Il se mesure en vies humaines. Et l'histoire, elle, ne retiendra pas les prudences. Elle retiendra les décisions. L'Union africaine a désormais un capitaine. Reste à savoir si elle saura tenir la barre face à la tempête.