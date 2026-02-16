Ile Maurice: Agriterra - 63 400 tonnes produites en 2025, dont 58 000 tonnes spéciales

16 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

La sécheresse de 2024 avait fragilisé les cultures de canne à sucre, et le secteur craignait des pertes importantes. Pour la campagne 2025, Agriterra, pôle sucrier du groupe Terra, a produit 63 400 tonnes de sucre, dont 58 000 tonnes de sucres spéciaux. Ces résultats proviennent de 641 574 tonnes de canne broyées sur 4 074 hectares, avec un rendement moyen de 7,1 tonnes à l'hectare et un taux d'extraction de 9,9 %.

Selon Loïc Koenig, directeur général, cette performance s'explique par l'évolution des méthodes de production et l'organisation des équipes. L'entreprise a progressivement intégré des outils numériques pour suivre les cultures et appliquer l'agriculture de précision. «Les équipes ont également joué un rôle important pour maintenir la production malgré des conditions climatiques difficiles», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Agriterra propose une gamme de sucres spéciaux destinée aux segments premium, comprenant le Golden, le Dark Brown Granulated, le Demerara ou encore le Caster. Ces différents produits répondent à des besoins spécifiques des industriels et des consommateurs.

En parallèle, l'entreprise a mis en place des mesures pour limiter son impact environnemental. Elle a réduit de 69 % les feux de canne par rapport à 2024 et veille à une gestion attentive des ressources.

