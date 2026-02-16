Ile Maurice: Un couple masqué braque un point Bet on Line, vole Rs 20 000 et se fait rattraper par la DCIU

Une attaque violente, menée par deux individus masqués et armés, a semé la panique dans la soirée du 14 février à Trou-aux-Biches. Une opération minutieuse de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) Northern, appuyée par les images de caméras Safe City et des systèmes de vidéosurveillance privés, a permis l'arrestation rapide de deux suspects, quelques heures seulement après le vol.

Selon la plainte déposée par le caissier d'un établissement de paris en ligne Bet on Line de Trou-aux-Biches, les faits se sont produits vers 22 heures, alors qu'il travaillait seul. Deux individus, tout de noir vêtus, le visage dissimulé par des tissus, ont fait irruption dans les locaux. L'un d'eux armé d'un pied-de-biche a tenté de forcer la porte d'accès à la salle de caisse, tandis que son complice, à l'aide d'une barre de fer, menaçait l'employé.

Les malfaiteurs ont finalement réussi à pénétrer dans la pièce sécurisée. L'un a immobilisé le caissier pendant que l'autre s'emparait d'une somme d'environ Rs 20 000 d'un coffre-fort avant de détaler.

Le plaignant a tenté de les suivre et a aperçu les suspects monter à bord d'une voiture blanche de marque Perodua, dont le numéro d'immatriculation n'a pu être relevé, avant qu'ils ne disparaissent en direction de la plage publique. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts matériels restent à évaluer.

Traque éclair

Dès le lendemain, le 15 février, les enquêteurs de la DCIU Northern ont lancé une opération de terrain d'envergure. Il a été confirmé qu'un Perodua blanc avec une fausse plaque avait été utilisé et que le véhicule appartient à une société de location.

Dans l'après-midi, des renseignements ont signalé la présence du véhicule dans la division Nord, se dirigeant vers Triolet. Une opération conjointe, dirigée par la DCIU Northern, en collaboration avec la CID de Trou-aux-Biches, a aussitôt été mise en place.

Vers 12 h 40, la voiture a été repérée, prise en chasse puis interceptée sur la Royal Road, Cité Mère Térésa, Triolet. Deux occupants ont été arrêtés : Ahmud Shakeel Chamroo, 35 ans, toxicomane connu des services de police, et son épouse, âgée de 47 ans.

Dans le véhicule, les policiers ont trouvé et saisi un pied-de-biche ainsi que d'une paire de chaussures. Lors de l'interrogatoire, la femme a nié toute implication, affirmant ne rien savoir de l'altération de la plaque. En revanche, Ahmud Shakeel Chamroo a reconnu sa participation au braquage, déclarant avoir agi avec sa coaccusée. Il a expliqué que la plaque avait été modifiée à l'aide de ruban noir et que l'argent volé avait été partagé et qu'il avait dépensé sa part dans des loisirs.

Un incident est survenu durant l'enquête : le suspect s'est infligé une blessure en se frappant la tête contre une fenêtre. Il a été transporté à l'hôpital SSRN, soigné, puis autorisé à rentrer avec un traitement. L'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuels complices.