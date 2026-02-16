Ile Maurice: Une jeune femme hospitalisée porte plainte pour viol

16 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Deux semaines après les faits, une jeune femme de 22 ans a dénoncé une agression sexuelle présumée survenue dans la nuit du 1er février dernier, à Albion. La plainte a été officiellement rapporté le samedi 14 février.

La victime dit avoir été agressée vers 00 h 30, alors qu'elle se trouvait au domicile d'une amie à Albion. Elle affirme qu'un homme, présenté comme le compagnon de son amie, aurait eu des rapports sexuels avec elle sans son consentement. Elle explique qu'elle n'a pas immédiatement rapporté les faits par crainte de représailles.

Ce n'est que le mercredi 11 février, après son admission à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo à Port-Louis, qu'elle aurait confié les faits au médecin traitant, déclenchant ainsi la procédure policière. Toujours hospitalisée, la jeune femme est actuellement dans un état stable, selon le personnel soignant.

Selon sa version, son amie lui aurait avoué qu'elle a donné instruction à son compagnon de commettre l'agression. La jeune femme affirme être en mesure d'identifier les deux personnes concernées. Il ressort également des éléments de l'enquête que la veille des faits, soit le 31 janvier, la victime avait quitté son lieu de résidence dans le Nord pour s'installer temporairement chez son amie à Albion. Au cours de la même soirée, elles auraient consommé des boissons alcoolisées avant de s'endormir dans le salon.

Une enquête est en cours afin de faire la lumière sur ces graves allégations.

