Ile Maurice: Rs 10,6 Mds de profits après impôt au premier semestre

Le groupe MCB a enregistré un bénéfice net part de Rs 10,6 milliards pour les six premiers mois de l'exercice financier 2025-26, soit une progression de 5,5% par rapport à la même période l'an dernier. Une performance qui témoigne, selon la direction, de la capacité de résilience du premier groupe bancaire dans un environnement marqué par des incertitudes économiques persistantes et une pression fiscale accrue.

Cette progression intervient malgré une hausse marquée des impôts sur les bénéfices, en augmentation de 54,5% pour atteindre Rs 3,8 milliards. Le taux d'imposition effectif est passé de 19,7% à 26,3%, à la suite des mesures budgétaires introduites en début d'exercice. En dépit de cet alourdissement fiscal, le groupe est parvenu à maintenir une croissance de son résultat net, soutenue par la solidité de ses fondamentaux opérationnels.

Le résultat avant impôts a ainsi progressé de 15,4% en glissement annuel, porté par une amélioration significative des recouvrements et par la bonne dynamique des activités commerciales, tant sur les marchés domestiques qu'internationaux. Les opérations internationales de MCBLtd représentent désormais 58% du résultat net du groupe, confirmant l'importance stratégique de la diversification géographique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le produit net bancaire s'est établi à Rs 23 milliards, en hausse de 7,7%. Les revenus nets d'intérêt ont augmenté de 4,1%, soutenus par la croissance du bilan malgré un léger recul de la marge nette d'intérêt. Les revenus hors intérêts ont progressé de 13,9%, grâce notamment à la bonne performance des activités de change, de paiements et de gestion de patrimoine.

Commentant ces résultats, JeanMichel NgTseung, Chief Executive de MCB Group Ltd, souligne que, malgré la hausse des charges fiscales, le résultat net part du groupe poursuit sa croissance, reflétant ainsi la résilience du Groupe MCB. «Nous observons une bonne dynamique dans nos activités commerciales tant sur nos marchés domestiques qu'internationaux, et cela soutient la croissance de notre bilan.»

Le groupe souligne par ailleurs l'amélioration de son profil de risque, avec une baisse des créances douteuses et du coût du risque, ainsi que des ratios de capital et de liquidité demeurant largement supérieurs aux exigences réglementaires. Autant d'éléments qui confortent sa capacité à poursuivre une croissance responsable dans un environnement toujours incertain.