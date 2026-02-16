Ile Maurice: L'ADSU saisit des drogues diverses, du cash et des véhicules a priori liés au réseau Parvesh Canoo

Une nouvelle opération de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Western Division sous la houlette de l'ASP Ramburuth est venue confirmer l'inquiétante progression des drogues de synthèse dans plusieurs régions de l'île. Le dimanche 15 février, les officiers de l'unité antidrogue ont procédé à une perquisition ciblée à Plaisance, Rose-Hill, pour une affaire de possession et trafic de stupéfiants.

L'opération concernait un jeune suspect de 18 ans, Z. Mootoocarpen, absent au moment de l'intervention dans une maison située à l'avenue Guy Rozemont. La police a néanmoins poursuivi la perquisition en présence de sa concubine Jemima Laeticia Basiah, 25 ans, ainsi que de son père.

Plusieurs substances interdites, soigneusement emballées, ont été trouvées, laissant fortement supposer une détention destinée non pas à un usage personnel, mais à la vente et à la distribution. Environ 2,5 g de drogue synthétique, 0,10 g d'héroïne, 0,3 g de cannabis, trois capsules de médicaments contrôlés (Siranalen 150 mg), une somme de Rs 10 200, ainsi que des véhicules (une Suzuki Swift et deux scooters) ont été saisis.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces éléments, selon l'enquête, pourraient s'inscrire dans une dynamique plus large de distribution organisée, les autorités explorant une possible connexion avec le réseau attribué à Parvesh Canoo, plus connu sous le surnom «Paché». Parvesh Canoo, commerçant de Sodnac, bien connu des services antidrogue, a été cité à plusieurs reprises dans des affaires retentissantes.

En décembre 2023, une descente de l'ADSU avait conduit à la saisie de stupéfiants estimés à plus de Rs 43 millions, comprenant notamment héroïne, drogues synthétiques, psychotropes, argent liquide et matériel de conditionnement, ce qui avait entraîné son arrestation.

Ce mois-ci, une autre opération à Sodnac avait permis la découverte d'une cargaison de drogue évaluée à environ Rs 1,3 million, renforçant les soupçons autour de l'existence d'un réseau structuré de distribution. Dans le cas de Rose-Hill, les personnes présentes lors de la perquisition ont été arrêtées pour les besoins de l'enquête, tandis que l'ADSU poursuit ses investigations afin d'établir l'origine exacte des substances saisies et de déterminer si cette affaire constitue une nouvelle ramification d'un trafic plus vaste.