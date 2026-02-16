Ile Maurice: Le segment immobilier dope le bénéfice net semestriel à Rs 716 M

Grâce notamment à la concrétisation de projets immobiliers stratégiques, le groupe Médine affiche une performance financière solide au premier semestre de l'exercice 2025-2026, avec un bénéfice net de Rs 716 millions pour la période close au 31 décembre 2025. Ce qui confirme la capacité du conglomérat à transformer ses investissements en performances tangibles, tout en poursuivant l'exécution disciplinée de son masterplan de développement intégré dans l'Ouest.

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à Rs 3,5 milliards, tandis que l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) atteint Rs 872 millions. Ces indicateurs traduisent une dynamique opérationnelle robuste et une amélioration de la rentabilité, portée à la fois par les activités récurrentes et par la matérialisation progressive des projets immobiliers engagés au cours des exercices précédents.

Hors ventes immobilières, les revenus issus des activités opérationnelles progressent de 23 % par rapport à la même période l'année précédente. Cette croissance témoigne de la résilience des fondamentaux du groupe et de la diversification de ses sources de revenus. Ladirection souligne que les résultats opérationnels devraient se stabiliser au second semestre, tandis que le segment immobilier continuera à contribuer positivement grâce à la livraison graduelle de projets déjà lancés.

Le segment immobilier constitue l'un des principaux moteurs de la performance semestrielle. La vente du projet de morcellement de Pierrefonds a permis de porter le chiffre d'affaires du segment à Rs 1,79 milliard, avec un EBITDA de Rs 373 millions.

Par ailleurs, l'extension du Cascavelle Shopping Mall, qui a enregistré 615 000 visiteurs en décembre 2025, renforce l'attractivité de l'Ouest comme pôle résidentiel et économique intégré. L'ouverture de nouvelles infrastructures routières vient également soutenir la valorisation foncière et la dynamique de développement régional.

Dans le secteur agricole, les performances demeurent solides malgré des contraintes réglementaires ayant prolongé la période de récolte. La production de canne à sucre progresse de 12%, passant de 166 375 à 185 658 tonnes.

Les volumes de cultures vivrières augmentent de 15%, atteignant 3 565 tonnes contre 3 106 un an plus tôt, avec une hausse marquée de la production de pommes de terre et d'oignons. Ces résultats illustrent les efforts de modernisation et de diversification engagés par le groupe, ainsi que sa contribution à la souveraineté alimentaire nationale.

Les activités de loisirs et d'hôtellerie affichent également une dynamique positive. Le Casela Nature Parks enregistre un chiffre d'affaires de Rs 307 millions, en hausse de 10%, et un EBITDA de Rs 117 millions, en progression de 21%. Les infrastructures hôtelières et les installations golfiques bénéficient d'améliorations et de rénovations qui ont permis de générer un chiffre d'affaires de Rs 189 millions, en hausse de 21%. Cette performance s'accompagne d'une augmentation du taux d'occupation et des dépenses moyennes par client, traduisant un regain d'attractivité de l'offre touristique dans l'Ouest.

Le pôle éducation poursuit sa montée en puissance, soutenu par le partenariat stratégique avec Middlesex University et le développement des Uniciti Student Residences. Le segment enregistre un chiffre d'affaires de Rs51millions, en progression de 32%, et un EBITDA de Rs 17 millions, en hausse de 40%. Ce positionnement renforce l'ancrage du groupe dans une logique de développement intégré, combinant habitat, services et offre académique.

Fort de ces résultats, le conseil d'administration a déclaré un dividende intérimaire de Rs 1,40 par action ordinaire pour l'exercice clos le 30 juin 2026, représentant un montant total de Rs 147 millions, payable vers le 3 avril 2026.