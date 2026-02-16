Ile Maurice: Déguisés en faux officiers de l'ADSU, ils dérobent Rs 200 000 de butin à une retraitée

Une opération menée dans le cadre d'une enquête pour vol rapporté au poste de police de Cent Gaulettes a conduit à l'arrestation de quatre suspects, soupçonnés d'avoir usurpé l'identité d'officiers de l'ADSU pour commettre un vol chez une retraitée de 62 ans, à Riche-en-Eau.

Cette affaire fait suite à une plainte consignée le 14 février par habitante de Beau-Jardin, Riche-en-Eau. Cette dernière a rapporté que deux individus s'étaient présentés à son domicile en se faisant passer pour des officiers de l'ADSU. Sous ce prétexte, ils auraient effectué une fouille de la maison et emporté plusieurs bijoux en or, notamment deux chaînes avec pendentif, deux bracelets à motifs, quatre bagues, un autre bracelet en or, ainsi que deux téléphones portables. Le préjudice est estimé à environ Rs 200 000.

Agissant sur la base d'informations jugées crédibles et fiables, des éléments de la DCIU Sud, sous la supervision de l'inspecteur Jugasing, les enquêteurs se sont rendus à Pamplemousses, où deux hommes, âgés de 55 et 32 ans, domiciliés à Phoenix, ont été interceptés à bord d'un véhicule, puis arrêtés.

Les enquêteurs ont ensuite coffré deux autres suspects, une jeune femme de 22 ans habitant Mesnil et un homme d'une soixantaine d'années, bijoutier de profession résidant à Cassis, Port Louis. Ils ont été arrêtés à leurs domiciles respectifs et remis à la CID de Rose-Belle.

Les quatre suspects auraient admis leur implication lors de leur interrogatoire. Toutefois, les objets volés n'avaient pas encore été récupérés au moment de leur comparution. À l'issue de leur arrestation le 15 février, trois des suspects ont été incarcérés au centre de détention de Grand-Bois, et la jeune femme est, elle, détenue au poste de police de Blue Bay, sur ordre d'un haut gradé de la police.

L'enquête se poursuit afin de retrouver les objets dérobés et de déterminer si d'autres personnes pourraient être impliquées dans cette affaire d'usurpation d'identité et de vol avec préméditation.