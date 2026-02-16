Sénégal: UGB - La coordination des étudiants décrète 72 h de Journées sans tickets

16 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL), réclamant "la libération immédiate et sans condition" de leurs camarades représentants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a décrété lundi 72 heures de Journées sans ticket (JST).

"La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL), décrète 72 heures de Journées sans ticket, renouvelables", peut-on lire dans un communiqué transmis à l'APS, dans laquelle l'organisation étudiante demande "la libération immédiate et sans condition" de leurs camarades représentants de l'UCAD.

"La vérité et la justice pour notre camarade Abdoulaye Bâ, le paiement intégral des rappels dus aux ayants droit, le maintien des acquis jusqu'à une révision concertée du décret Nº2014-963 relatif aux allocations d'études" comptent parmi les autres points de revendication des étudiants de Saint-Louis.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.