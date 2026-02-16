Sénégal: UGB - La coordination des étudiants décrète 72 h de Journées sans tickets

Saint-Louis — La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL), réclamant "la libération immédiate et sans condition" de leurs camarades représentants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a décrété lundi 72 heures de Journées sans ticket (JST).

"La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL), décrète 72 heures de Journées sans ticket, renouvelables", peut-on lire dans un communiqué transmis à l'APS, dans laquelle l'organisation étudiante demande "la libération immédiate et sans condition" de leurs camarades représentants de l'UCAD.

"La vérité et la justice pour notre camarade Abdoulaye Bâ, le paiement intégral des rappels dus aux ayants droit, le maintien des acquis jusqu'à une révision concertée du décret Nº2014-963 relatif aux allocations d'études" comptent parmi les autres points de revendication des étudiants de Saint-Louis.