Sénégal: Diourbel - Le préfet met l'accent sur la concertation pour une meilleure gouvernance foncière

Diourbel — Le préfet du département de Diourbel (centre), Abdou Khadir Diop, a souligné, lundi, la nécessité de renforcer les cadres de concertation avec l'ensemble des acteurs pour une meilleure gouvernance foncière, en vue de limiter les litiges entre populations.

"A notre niveau, nous avons déjà mis en place des cadres de concertation qui nous permettent d'échanger avec les collectivités territoriales, les services techniques et les populations pour une meilleure gouvernance foncière", a-t-il déclaré face à des journalistes.

M. Diop présidait la cérémonie d'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la société civile du département de Diourbel sur la gouvernance foncière et le contrôle citoyen.

La rencontre est organisée par la cellule départementale du Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement (CONGAD), dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet cadastre et sécurisation foncière (PROCASEF).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le préfet a insisté sur l'importance de la concertation et de la sensibilisation, tout en soulignant la pertinence de mettre en place des mécanismes de gestion des plaintes afin d'améliorer le dispositif existant.

Abdou Khadir Diop a également relevé la récurrence des litiges fonciers dans le département, notamment dans l'arrondissement de Ndoulo.

Il a plaidé, à ce titre, pour une meilleure information des acteurs sur les textes régissant la gestion foncière et les voies de recours disponibles.

Intervenant à son tour, Louis Thiam, spécialiste en suivi-évaluation au PROCASEF, a fait observer que la société civile joue un rôle d'information et de communication sur la mise en oeuvre de la stratégie du projet, mais aussi dans l'instauration de mécanismes de prise en charge des litiges fonciers.

Le PROCASEF est mis en oeuvre dans huit communes de la région de Diourbel, dont sept du département de Bambey et une de celui de Diourbel, précisément à Ngohé, où des opérations foncières sont en cours.

Il a ajouté que le projet a permis de renforcer le réseau géodésique à travers l'installation de stations CORS, permettant aux usagers d'effectuer des levées de haute précision.