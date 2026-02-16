Sénégal: Un ouvrage revisite le contexte historique et politique du Jihad de Maba Diakhou Ba

Dakar — L'ouvrage collectif intitulé "Almamy Maba Diakhou Bâ, martyr de l'islam", publié en début d'année par les Presses universitaires de Dakar, se propose d'offrir "une relecture approfondie" du parcours et de l'héritage de cette figure emblématique de l'islam et de la résistance anticoloniale sénégambienne du XIXe siècle, en replaçant les résistances armées conduites par des aristocrates musulmans dans leur contexte historique et politique.

Résultant d'un symposium organisé les 12 et 13 décembre 2017 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'ouvrage constitue "la première publication d'envergure, un siècle et demi après sa disparition, à s'attacher de manière scientifique et pluridisciplinaire à la trajectoire de celui qui tomba en 1867 à la bataille de Somb", peut-on lire dans la quatrième de couverture de ce livre de 347 pages.

Sous la direction du professeur Mor Ndao, historien à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le livre rassemble des contributions de chercheurs sénégalais et étrangers portant sur la biographie de Maba Diakhou Bâ, la nature multidimensionnelle de son oeuvre, le contexte historique de son action ainsi que les contours de sa pensée politique et spirituelle.

Il lève le voile sur le contexte, dans les années 1850, du Jihad dans la Sénégambie, mais aussi sur l'espace et la vie de la communauté musulmane dans le Saloum à la veille de son engagement, indiquent les auteurs.

Les contributeurs analysent également les relations de l'Almamy Maba avec les royaumes voisins du Rip, ainsi que sa résistance face à la pénétration coloniale française entre 1860 et 1865.

Il traite aussi des stratégies militaires de cette figure musulmane du XIXe siècle, de son passage au Jolof, ou encore de l'expansion musulmane en Casamance à travers ses émissaires.

D'autres contributions mettent également en lumière son rôle dans la diffusion de la Tijaniyya en Sénégambie, voie soufie dans laquelle il a été initié par le conquérant musulman El Hadji Oumar Tall.

La formation intellectuelle de Maba, son enseignement et la postérité de son action dans différentes traditions mémorielles, notamment dans l'hagiographie mouride, ont également été mis en exergue.

Le livre présente en même temps Tafsir Maba Diakhou Ba comme un "résistant spirituel face au projet hégémonique culturel colonial et un chef militaire engagé dans la défense de l'identité et de l'indépendance des territoires menacés par la poussée impérialiste de la seconde moitié du XIXe siècle".

La portée contemporaine de son héritage, avec en toile de fond son projet de fédération de la Sénégambie sous la bannière de l'islam, a également été revisité par les auteurs qui se félicitent d'un viatique pour les générations actuelles et futures.