Ethiopie: A Addis Abeba, Marie Khone Faye a évoqué le caractère crucial de la campagne 'Building Resilience'

Dakar — La Première dame, Marie Khone Faye, épouse du chef de l'Etat sénégalais, a évoqué le caractère crucial de la campagne dénommée "Building Resilience", estimant que cette initiative met en lumière les risques auxquels les femmes et filles en situation de vulnérabilité sont exposées.

"Cette initiative est cruciale car elle met en lumière les risques de violence, la perturbation de l'éducation et la limitation des opportunités économiques auxquels font face les femmes et les filles dans des situations vulnérables", a-t-elle notamment déclaré.

L'épouse du chef de l'Etat sénégalais intervenait lors de la clôture de la 30e Assemblée générale de l'Organisation des Premières dames d'Afrique pour le développement (OPDAD), dimanche, à Addis-Abeba.

La rencontre, ouverte le 11 février, portait sur le thème "Renforcer la résilience des femmes et des filles : climat, conflit et avenir durable".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle s'inscrit dans le sillage du lancement, dans les différents pays du continent, de la campagne "Building Resilience", consacrée au renforcement de la résilience des femmes et des filles face aux changements climatiques et aux conflits.

"Cette campagne répond à une réalité chiffrée : les femmes et les filles sont en première ligne d'un choc climatique et sécuritaire qu'elles n'ont pas provoqué. Nous le savons : lorsqu'un conflit éclate ou que la terre s'assèche, ce sont les femmes qui paient le prix le plus fort", a commenté Marie Khone Faye.

Elle a assuré que la campagne portée avec fierté par les Premières dames du continent, "met en lumière une réalité brutale selon laquelle les femmes, partout en Afrique, sont les moins protégées, les moins dotées en ressources, bien qu'elles portent nos sociétés à bout de bras".

"En lançant dans mon pays la campagne #BuildingResilience, je réaffirme mon engagement à transformer ces défis en opportunités de développement, pour nos filles, pour nos nations, et pour une Afrique durable où aucune femme n'est laissée pour compte face au vent du changement", a affirmé Mme Faye.