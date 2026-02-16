Sénégal: Compétitions inter-clubs - Sept sénégalais en lice pour les quarts de finale

16 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Sept footballeurs sénégalais vont disputer avec leur équipe les quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) dont les phases de groupes ont pris fin dimanche.

En Ligue des champions, cinq footballeurs sénégalais sont en lice avec leur club, dont Mamadou Lamine Camara et Paul Valère Bassène (RS Berkane, Maroc). Il y a aussi Ousmane Diouf et Madické Kane (Al Hilal, Soudan), mais aussi Fallou Mendy (AS FAR, Maroc)

En Coupe de la CAF, Etamé Aime Jr Tendeng (USM Alger) et Moussa Koné (OC Safi) ont validé leur ticket pour les quarts de finale.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF est prévu mardi au siège de la Fédération égyptienne de Football (EFA), au Caire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Jaraaf de Dakar (Ligue des Champions) et Génération Foot (Coupe CAF), les deux clubs sénégalais engagés cette année en compétitions interclubs africaines n'ont pas franchi les phases préliminaires.

Voici la liste des clubs qualifiés pour les quarts :

Coupe de la CAF :

USM Alger (Algérie), OC Safi (Maroc), Wydad Casablanca (Maroc), AS Maniema Union (RD Congo), CR Belouizda (Algérie), AS Otohô (Congo), Zamalek SC (Egypte) Al Masry SC (Egypte)

Ligue des Champions :

Pyramids FC (Egypte), équipe tenante du titre, Al Ahly (Egypte), Stade Malien (Mali), Al Hilal (Soudan), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Espérance Tunis (Tunisie), RS Berkane (Maroc) et AS FAR (Maroc).

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.