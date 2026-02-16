Sénégal: Compétitions inter-clubs - Sept sénégalais en lice pour les quarts de finale

Dakar — Sept footballeurs sénégalais vont disputer avec leur équipe les quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) dont les phases de groupes ont pris fin dimanche.

En Ligue des champions, cinq footballeurs sénégalais sont en lice avec leur club, dont Mamadou Lamine Camara et Paul Valère Bassène (RS Berkane, Maroc). Il y a aussi Ousmane Diouf et Madické Kane (Al Hilal, Soudan), mais aussi Fallou Mendy (AS FAR, Maroc)

En Coupe de la CAF, Etamé Aime Jr Tendeng (USM Alger) et Moussa Koné (OC Safi) ont validé leur ticket pour les quarts de finale.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF est prévu mardi au siège de la Fédération égyptienne de Football (EFA), au Caire.

Le Jaraaf de Dakar (Ligue des Champions) et Génération Foot (Coupe CAF), les deux clubs sénégalais engagés cette année en compétitions interclubs africaines n'ont pas franchi les phases préliminaires.

Voici la liste des clubs qualifiés pour les quarts :

Coupe de la CAF :

USM Alger (Algérie), OC Safi (Maroc), Wydad Casablanca (Maroc), AS Maniema Union (RD Congo), CR Belouizda (Algérie), AS Otohô (Congo), Zamalek SC (Egypte) Al Masry SC (Egypte)

Ligue des Champions :

Pyramids FC (Egypte), équipe tenante du titre, Al Ahly (Egypte), Stade Malien (Mali), Al Hilal (Soudan), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Espérance Tunis (Tunisie), RS Berkane (Maroc) et AS FAR (Maroc).