Sénégal: Les jeunes du centre Yennenga se confient sur leur implication dans la réalisation du film 'Dao' d'Alain Gomis

Des étudiants et anciens pensionnaires du centre Yennenga présentent cette structure fondée par le cinéaste Alain Gomis comme un laboratoire culturel porteur d'espoir pour le cinéma sénégalais et africain, saluant l'engagement du double lauréat de l'Étalon d'or de Yennenga du FESPACO pour la formation des jeunes dans les métiers du cinéma.

Le centre Yennenga, installé au sein du centre socio-culturel de Grand-Dakar, est une initiative portée par Gomis, qui contribue par ce biais à former des jeunes à la postproduction, au montage et au mixage.

Comme un exemple concret de ce qu'il cherche à faire à travers cet espace de formation, de création et de fabrication de films africains, il a associé les jeunes dudit centre au pilotage, à la coproduction et à la distribution de son dernier long métrage "Dao", en lice pour l'Ours d'or de la 76e édition du Festival international du film de Berlin (12-22 février 2026).

"L'essentiel des tâches du film (post-production, montage des images, sonorités, étalonnage) a été exécuté par de jeunes professionnels, anciens ou actuels pensionnaires du centre Yennenga", a notamment confié à l'envoyée spéciale de l'APS Oumou Djégane Niang, en charge de la distribution du film "Dao".

"Alain, par la confiance qu'il nous a accordée dans ce grand projet, est à coup sûr en train d'assurer la relève", a-t-elle poursuivi.

"Alain est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il a cru en mon talent et en mes compétences en tant que jeune réalisateur. C'est pourquoi il m'a demandé d'intégrer l'équipe de +Dao+ en tant que coproducteur de ce film à succès international", explique pour sa part Yoro Mbaye, un autre alumni de Yennenga devenu directeur exécutif du centre.

Selon lui, certains pourraient penser qu'Alain, "en raison de sa notoriété, est quelqu'un d'inaccessible. En réalité, il est quelqu'un de très humain, attentif et ouvert aux critiques. Donc cette nomination de DAO à la Berlinale ne me surprend guère, car ensemble on peut aller très loin", a-t-il témoigné.

Ibrahima Mbodj, administrateur de production du film affirme que "Dao" est "une production qui marquera à jamais sa carrière".

Il a aussi insisté sur le fait qu'Alain Gomis croit au potentiel de la jeunesse et de ceux qui l'entourent. "L'environnement de travail était particulièrement agréable et cela a nourri l'enthousiasme des collaborateurs", a-t-il ajouté.

Ibrahima Mbodji, qui a également contribué à la production du film "Les âmes du Fouta" du jeune réalisateur sénégalais vivant en France, Alpha Diallo, sélectionné dans la catégorie court-métrage à la Berlinale, en est à sa première participation à ce rendez-vous international du cinéma qu'il qualifie de "palpitante".

Assétou Koné, monteuse professionnelle originaire du Mali et formée à Yennenga, s'est aussi réjouie de la démarche d'Alain Gomis, consistant à privilégier "une équipe jeune que lui-même a formée au lieu de confier la post-production à des boites européennes".

"DAO est de loin le plus gros projet de long-métrage dans lequel j'ai participé", a fait savoir l'ingénieur de son Mamadou Sané dit Baye Darou.

Tourné entre la France et la Guinée Bissau, le long métrage "Dao", dont la majeure partie des acteurs sont issus du centre Yennenga, a été présenté comme une oeuvre à portée "hautement philosophique" lors de la première du film, samedi à Berlin.