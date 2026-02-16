Sénégal: Compétitivité-prix - L'économie sénégalaise enregistre des gains en octobre 2025

16 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Au mois d'octobre 2025, l'économie du Sénégal a enregistré un gain de compétitivité-prix de 1,0 % en variation mensuelle, selon les indicateurs du Taux de change effectif réel (Tcer).

Cette amélioration résulte principalement de deux facteurs combinés : un différentiel d'inflation favorable de -0,5 % et une dépréciation du franc CFA de -0,5 % par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux.

Des performances contrastées selon les zones partenaires

L'analyse par zone géographique met en évidence des évolutions différenciées. Face aux pays membres de l'Uemoa, l'économie sénégalaise a enregistré une légère perte de compétitivité estimée à 0,1 %, imputable à un différentiel d'inflation défavorable.

En revanche, vis-à-vis des partenaires de la Zone euro, la situation est plus favorable. La compétitivité-prix du Sénégal s'est améliorée de 0,7 %, soutenue par un différentiel d'inflation avantageux pour l'économie nationale.

