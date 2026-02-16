Le Comité de pilotage du Projet d'Appui au Bien-Être Alternatif des Enfants et Jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du Cobalt (PABEA-COBALT) a tenu, ce samedi à Kinshasa, sa première session ordinaire de l'année 2026. A l'issue des travaux, les membres ont approuvé et validé le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) pour l'exercice 2026. Financé à hauteur de 84 millions de dollars américains par la Banque africaine de développement, ce projet stratégique vise à améliorer durablement les conditions de vie des populations concernées et à promouvoir une chaîne d'approvisionnement responsable du cobalt en République Démocratique du Congo.

La session a été ouverte et présidée par la Ministre d'État, Ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Eve Bazaïba Masudi, également Présidente du Comité de pilotage. Les travaux se sont déroulés en format hybride, combinant présentiel et visioconférence, afin de permettre la participation des membres établis en provinces, notamment les ministres provinciaux.

Dans son allocution, la Ministre d'État a salué les avancées enregistrées dans la mise en oeuvre du projet, qu'elle considère comme un levier d'accélération pour l'assainissement de la chaîne d'exploitation du cobalt. Elle a souligné son impact dans la réduction de la pauvreté dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, ainsi que dans la diminution de la dépendance aux produits alimentaires importés sur le marché local.

Le Comité de pilotage a également examiné l'état d'exécution du projet pour l'exercice 2025, en passant en revue les recommandations formulées et les actions restant à finaliser.

Prenant la parole, la Directrice du Fonds national de promotion et de service social (FNPSS), Alice Mirimo Kabetsi, a mis en lumière les réalisations déjà perceptibles sur le terrain, en soulignant leur alignement avec les Objectifs de développement durable et leur impact concret au bénéfice des communautés locales.

Le Comité de pilotage regroupe les secrétaires généraux des administrations publiques concernées, ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile, traduisant ainsi l'approche multisectorielle adoptée dans la conduite du projet.

Cette première session de l'année intervient après la visite effectuée par la Ministre d'État dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, dans le cadre de la supervision de la dotation minimale de 0,3 % du chiffre d'affaires des entreprises minières consacrée au développement communautaire.

A cette occasion, la Ministre d'État a rendu hommage au Président de la République, initiateur du PABEA-COBALT, pour sa vision en faveur d'une exploitation minière plus responsable et inclusive.

Le PABEA-COBALT a pour objectif global de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga, tout en favorisant l'instauration d'une chaîne responsable d'approvisionnement du cobalt en RDC.