Congo-Kinshasa: Comment promouvoir l'émergence de la classe moyenne en au pays

16 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans de nombreux pays, la classe moyenne est considérée comme un moteur de croissance économique, de stabilité sociale et de dynamisme entrepreneurial. Elle stimule la consommation, investit dans l'éducation, soutient les petites et moyennes entreprises et contribue à l'élargissement de l'assiette fiscale.

En République démocratique du Congo, malgré une croissance économique enregistrée ces dernières années, une grande partie de la population reste confrontée à la précarité, à l'informalité et à un pouvoir d'achat limité. L'émergence d'une classe moyenne solide apparaît ainsi comme un levier stratégique pour réduire les inégalités et consolider le développement.

Alphonse Tshomba, secrétaire général de l'Agence pour la promotion de la classe moyenne en RDC (APROCM) et Leonard Matala tala, directeur en charge d'études statistiques et planification à L'Aprocm et doctorant en économie en parlent avec Jocelyne Musau dans Okapi Service du lundi 16 fevrier 2026.

