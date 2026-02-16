Afrique: L'intégration est la seule voie possible pour le continent

Il est presque impossible d'imaginer que les fonctionnaires de l'Union européenne perçoivent leur salaire dans une autre devise que l'euro, qui est devenu le symbole de l'identité et de l'unité européennes. Les employés de l'Union africaine, en particulier ceux qui occupent des postes professionnels et de haut niveau, sont toutefois principalement rémunérés en dollars.

En effet, l'UA, accablée par l'héritage de la fragmentation institutionnelle, politique et économique, n'a pas encore pleinement exploité le potentiel catalyseur de l'intégration monétaire et tous les avantages qui en découlent, depuis la réduction des coûts de transaction et du risque de change jusqu'à l'augmentation des échanges commerciaux et des investissements transfrontaliers.

La fragmentation a toujours été un obstacle à une paix et une prospérité durables en Afrique, en particulier dans le contexte mondial actuel, où l'influence est largement déterminée par la taille du marché et de la population, ainsi que par la puissance politique.

Ce manque de cohésion a un coût élevé, comme le montre l'incapacité de l'Afrique à élaborer une réponse unifiée aux caprices tarifaires du président américain Donald Trump. Il a exacerbé les formidables défis de développement du continent. Il a alimenté les conflits politiques, causant des millions de morts. Et il a maintenu le commerce intra-continental à un niveau lamentablement bas, augmentant la vulnérabilité des pays à la volatilité mondiale et aux chocs externes.

De plus, un déficit chronique en infrastructures est devenu une caractéristique permanente des économies africaines, en raison de leur incapacité à mettre en commun leurs ressources financières et humaines pour des projets à grande échelle. Par exemple, l'Afrique subsaharienne a la densité de réseau routier la plus faible au monde et le taux d'accès à l'électricité le plus bas au niveau mondial, malgré son vaste potentiel énergétique. Environ 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à une source d'électricité fiable.

La fragmentation monétaire entrave le développement de marchés financiers liquides, obligeant les pays africains à émettre des titres de créance en devises étrangères. Cela fausse la perception des risques et augmente considérablement les coûts du service de la dette, créant ainsi un piège financier dont il est difficile de s'échapper.

La pression qui en résulte sur les finances publiques laisse aux gouvernements africains peu de marge de manœuvre budgétaire pour investir dans des infrastructures productives, notamment les projets transfrontaliers nécessaires pour stimuler la compétitivité et soutenir la croissance des industries manufacturières à forte intensité de main-d'œuvre. Le manque d'accès au financement est aujourd'hui le principal obstacle au développement en Afrique.

Les conséquences coûteuses de la fragmentation, qui ont réduit les pays africains à des arènes de concurrence plutôt qu'à des acteurs indépendants sur la scène géopolitique, sont devenues trop importantes. Pour surmonter ces coûts, il faut approfondir l'intégration, ce qui améliorerait les perspectives économiques et sécuritaires de l'Afrique, renforcerait sa résilience et sa capacité de coordination efficace, et rehausserait sa position sur la scène mondiale.

Grâce à l'intégration, les pays africains peuvent mettre en commun leurs ressources pour financer des autoroutes régionales, des réseaux ferroviaires, des systèmes énergétiques et d'autres projets de développement et d'infrastructure à grande échelle. Cette approche collaborative et transfrontalière contribuerait à réduire les coûts unitaires et à mieux gérer les risques, ce qui stimulerait la production industrielle, encouragerait le commerce intra-africain et générerait des rendements élevés sur les investissements, rendant ainsi ces projets plus viables sur le plan économique.

Une plus grande intégration renforcerait également le partage de renseignements et la coopération en matière de sécurité entre les pays africains, ce qui est particulièrement important sur un continent où de nombreuses menaces, comme le terrorisme au Sahel, transcendent les frontières.

En considérant l'instabilité comme une préoccupation commune, une formidable entité collective pourrait prendre des mesures militaires et diplomatiques énergiques. Contrairement aux attentes, le partage des pouvoirs et des ressources pour relever les défis en matière de sécurité renforcerait la souveraineté en favorisant les solutions proposées par l'Afrique et en limitant l'ingérence étrangère.

Une Afrique plus unie peut éviter la « dépendance diversifiée », qui fait que les matières premières et les ressources naturelles continuent de dominer les exportations africaines alors même que le commerce se déplace vers l'est, en direction de la Chine et de l'Inde.

En créant les conditions propices à l'attraction d'investissements à long terme, l'intégration permettrait au continent de diversifier ses sources de croissance économique et de commerce. Les investisseurs tireraient parti des économies d'échelle pour maintenir des taux de croissance et des rendements élevés. Le développement de chaînes de valeur régionales approfondirait la coopération et le commerce en partageant la production entre les pays sur la base de leurs avantages comparatifs.

Malgré les avantages évidents de l'intégration africaine, les progrès dans ce domaine ont été lents et irréguliers. Par exemple, la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, qui a commencé à fonctionner en 2021, a été lente et inégale. Il a fallu quatre ans de négociations pour parvenir à un consensus sur les règles d'origine, alors même que celles-ci sont destinées à catalyser l'industrialisation et à stimuler le commerce extérieur et intra-africain.

Les pays africains sont confrontés à un dilemme classique, dans lequel les gains individuels compromettent les avantages mutuels. Si la coopération entre les gouvernements africains apporterait des avantages substantiels, certains craignent que l'ouverture de leurs marchés n'expose les industries nationales à des concurrents plus forts et ne réduise leurs revenus. En conséquence, ils font souvent passer les intérêts nationaux avant les engagements régionaux.

L'incapacité des institutions régionales à faire respecter les décisions aggrave le dilemme. En 2024, Moussa Faki Mahamat, alors président de la Commission de l'UA, a déploré que 93% des résolutions adoptées par l'organisation entre 2021 et 2023 n'aient pas été mises en oeuvre.

Plusieurs autres facteurs exacerbent le problème. Les asymétries entre les économies africaines alimentent les craintes que l'intégration ne profite pas à tous. Le chevauchement des organisations régionales crée des obligations contradictoires, tandis que la faiblesse des mécanismes d'application signifie qu'il y a peu, voire aucune sanction en cas de non-respect des engagements.

De plus, la dépendance à l'égard des donateurs externes crée des incitations qui vont à l'encontre de la coopération interne. En conséquence, les tentatives d'intégration en Afrique ressemblent souvent à un jeu ponctuel plutôt qu'à des interactions répétées nécessaires pour développer la confiance et la réciprocité.

La coopération n'est néanmoins plus une option, c'est une nécessité. Le développement, la pertinence et la souveraineté de l'Afrique dans un monde multipolaire en dépendent. Cependant, une intégration efficace doit commencer par la reconnaissance du déficit de crédibilité institutionnelle du continent, hérité de la fragmentation monétaire historique. C'est cet héritage qui explique pourquoi l'UA et d'autres institutions similaires concluent des accords économiques et des contrats commerciaux libellés en dollars.

Cela doit changer. Le recours continu à une monnaie intermédiaire empêche l'UA de tirer parti du potentiel de l'intégration monétaire pour renforcer l'unité continentale et, plus important encore, sape sa crédibilité dans la conduite du programme d'intégration. Ce n'est qu'en poursuivant l'intégration que l'Afrique peut espérer transformer ses avantages démographiques et sa richesse en ressources en un développement durable et une influence mondiale.