Cameroun: Samuel Eto'o à Pascal Siakam - « A toi, pascal Siakam, mon petit frère'

16 Février 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Franck Bafeli

Samuel Eto'o vient de réagir sur sa page facebook au clin d'oeil de Pascal Siakam, qui a arboré son maillot de l'Inter Milan datant de 2010 . L'ancienne gloire du football camerounais a publié un message fort à Pascal Siakam,star de la NBA, saluant le geste symbolique.

L'intégralité du message de Sammuel Eto'o Fils en dessous

"J'ai été profondément ému de te voir arborer mon maillot de 2010, celui que je portais alors sous les couleurs de Inter Milan, à l'occasion du premier Match NBA All-Star Game. Ce geste, simple en apparence, porte une force immense.

Qu'un joueur de ton envergure, aujourd'hui au sommet du basketball mondial, ait choisi de se souvenir, d'honorer et de transmettre, est une marque de grandeur rare.

Je le reçois avec une profonde gratitude, beaucoup d'humilité et le sentiment renforcé du devoir que nous avons envers ceux qui nous regardent rêver.

À travers ce symbole, tu rappelles que l'excellence n'efface jamais les racines, et que la réussite n'a de sens que lorsqu'elle se partage.

Le Cameroun peut être fier de ses fils. Fier de ton talent, mais surtout fier de l'homme que tu es.

Merci de porter si haut nos couleurs et de montrer au monde que la vraie grandeur se conjugue toujours avec mémoire, respect et fraternité ».

