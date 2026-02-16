Afrique: De la 39e session de l'UA à Djeddah - Le périple diplomatique d'Ousmane Sonko

La 39e session de l'Assemblée de l'Union africaine, axée sur l'eau et l'assainissement, s'est achevée à Addis-Abeba par le passage de la présidence tournante à Évariste Ndayishimiye. Représentant le président sénégalais, le Premier ministre Ousmane Sonko a multiplié les rencontres bilatérales avant de s'envoler pour l'Arabie saoudite pour renforcer la coopération entre les deux pays.

La 39e session de l'Assemblée de l'Union africaine (UA), placée sous le thème de l'eau et de l'assainissement, s'est achevée à Addis-Abeba hier, dimanche 15 février, après deux jours de travaux. Tenue sous la présidence du président de l'Angola, João Lourenço, qui a officiellement passé le témoin de la présidence tournante à son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye, en tant que président de l'UA pour l'année 2026, cette session a également été marquée par la participation du Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko.

Désigné par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour le représenter à ce conclave, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, a eu un entretien bilatéral avec le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Cette rencontre a été suivie par une série d'audiences de haut niveau entre la nuit du 14 et la journée du 15 février 2026, selon le service de communication du gouvernement.

Parmi les personnalités reçues figurent notamment : Mme Senait Fisseha, vice-présidente des programmes globaux de la Fondation Susan Thompson Buffett ; M. Frantisek Ruzicka, secrétaire général adjoint de l'OCDE ; Jeffrey Sachs, président du Réseau des Solutions pour le Développement durable (SDSN) des Nations Unies ; et Muhammad B. S. Jallow, vice-président de la République de Gambie.

Outre ces personnalités, le service de communication du gouvernement indique que le Premier ministre Ousmane Sonko s'est également entretenu avec João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola ; Mohamed Yakub Janabi, directeur Afrique de l'OMS ; Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur ; Sidi Ould Tah, président de la Banque africaine de développement (BAD) ; et Mme Amina J. Mohammed, vice-secrétaire générale de l'ONU.Ces échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale, la promotion du développement durable, ainsi que sur les principaux enjeux et défis régionaux, africains et internationaux.

À l'issue de cette 39e session, qui a consacré la création d'une « plateforme commune » de dix-huit pays sur les questions de sécurité, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, s'est rendu au Royaume d'Arabie saoudite. À son arrivée à l'aéroport international Roi Abdulaziz de Djeddah, il a été accueilli par Son Altesse le Prince Saud bin Jalawi, préfet de Djeddah, ainsi que par plusieurs autorités saoudiennes. Selon le gouvernement, ce déplacement s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie saoudite.